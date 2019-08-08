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有洋蔥！植物人返家陪爸爸過父親節　感謝26年不離不棄

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▲▼植物人返家陪爸爸過父親節。（圖／創世基金會提供）

▲創世基金會悄悄籌備帶植物人回家陪爸爸過節，感謝爸爸20多年來不離不棄。

圖、文／創世基金會提供

今天是一年一度的八八節，你打算怎麼幫爸爸過節呢？吃大餐、送禮物，還是帶他去旅行？這是一般人過節的方式，但在台灣照顧植物人長達33年的創世基金會，今日有一場別開生面、充滿洋蔥的父親節活動。

▲▼植物人返家陪爸爸過父親節。（圖／創世基金會提供）

家住新北市板橋46歲的林女士，民國82年，因不明原因突然吐血昏倒，住院治療約7月餘，仍宣告呈植物人狀態。媽媽全職照料，爸爸下班後也會輪班協助，持續長達14年之久。但父母逐漸年邁，媽媽長期勞累，身心皆不堪負荷，爸爸的裝潢工作因大環境景氣低迷，收入不穩定，家中經濟陷入困境。於96年經社會局轉介入住創世基金會板橋院，至今已12年。

八八節前夕，創世社工員得知，林爸爸非常期待全家人一起過節，便悄悄籌備，計劃在父親節這周，帶林小姐回家，向不離不棄的爸爸獻花，陪他度過這別具意義的父親節。

▲▼植物人返家陪爸爸過父親節。（圖／創世基金會提供）

創世基金會板橋區李培菁院長說，帶植物人返家並不容易，但看到林爸爸開心落淚，驚喜歡迎女兒回家時，現場所有的護理人員都感動不已，衷心祝福植物人院民的爸爸們身體健康，也呼籲大家在父親節這天，為自己的爸爸添一份愛的功德，支持【集10行善】活動，1天為植物人存下一片尿布，長年持續支持，讓愛心細水長流。

創世基金會支持專線：(02)8966-4306

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關鍵字：公益,愛心雲,創世基金會,植物人

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