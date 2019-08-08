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愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

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圖、文／善耕365

觸．動

音樂會尾聲，所有孩子再次回到音樂廳，站在屬於自己的位置上，黑白琴鍵交錯之間，迴盪出熟悉的旋律──這首《快樂天堂》，是孩子們送給大家的禮物，似乎透過歌聲在向大家訴說：「謝謝你們的支持」。


▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場。（圖／記者張兆櫻攝）

大象長長的鼻子正昂揚，全世界都舉起了希望，孔雀旋轉著碧麗輝煌，沒有人應該永遠沮喪，河馬張開口吞掉了水草，煩惱都裝進它的大肚量，老鷹帶領著我們飛翔，更高更遠更需要夢想。

請繼續往下閱讀...

告訴你一個神秘的地方，一個孩子們的快樂天堂，像人間一樣的忙碌擾嚷，有哭有笑當然也會有悲傷，我們擁有同樣的陽光。節錄《快樂天堂》 充滿想像力的歌詞，搭配孩子們的童聲更加貼近與動人，也多了一份勇氣與自信。幻化成各式各樣的動物給予我們希望、陪伴我們走出哀傷、吞掉所有煩惱、更要帶領我們翱翔。

不時哼起《快樂天堂》的旋律，眼睛閉上又會再次回到當下的情緒，聽完音樂會的感動至今仍餘韻猶存……

感動是被300多位孩子圍繞著，親身感受到合唱所交織出的共鳴感，跟著一起唱，彷彿自己就是合唱團的一員；感動是孩子們付出許多時間與精力，努力練習的換來如此精彩的演出，由衷佩服、也替他們感到很驕傲；感動是看著身旁的孩子們、志工、熱血老師，大家肩並著肩一同歌唱著，微笑環顧身旁的夥伴，那一瞬間是最感人的畫面。

▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場。（圖／記者張兆櫻攝）

「孩子們用最溫暖的歌聲，傳遞溫暖，而愛也在歌聲響起的那瞬間散落在你我心中。」

我們收到觀眾回饋了這麼一段有溫度的話，她說：「謝謝你們與孩子們的歌聲，讓我一週的疲勞都被療癒。」我們都以為這群偏鄉孩子擁有得很少，但，他們擁有的卻是能感動人心的歌聲，這是無法被取代的，也是最珍貴的天賦。

快樂和愛，透過歌聲來感染
▲▼2019善耕365公益音樂節-桃園場。（圖／記者張兆櫻攝）

「笑是會傳染的你相信嗎？」

永昌國小─富山合唱團一首《採茶歌》小朋友充滿童趣的歌聲，搭配趣味十足的舞蹈動作，彷彿在跟山的另一頭的採茶夥伴打招呼，這樣有趣的呈現，讓全場充斥著歡呼聲與笑聲，感染現場每一個人。

▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場。（圖／記者張兆櫻攝）

東港海事─謳馨合唱團在台北場更加碼演出《感謝你的愛》，一首充滿濃濃愛意的歌道出孩子們感謝，配合上手語的呈現，讓愛不受到語言的阻礙。

▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場。（圖／記者張兆櫻攝）
長濱國中─加走灣少年合唱團一首《沾醬歌》，唱出原住民一般捕魚摘菜的輕鬆愉快日常，那是長年與山海相熟的人們才唱出的遼闊情懷。此外，更要給予那些獨唱的孩子最熱烈的掌聲，面對台下這麼多觀眾的情況下，仍然勇敢唱出屬於自己的音樂而不怯場，這份勇氣值得讚許！或許孩子們懵懵懂懂的走進合唱的世界，但合唱帶給他們的則是學會用歌傳遞快樂與愛。

▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場嘉賓小球。（圖／記者張兆櫻攝）

台北場特別嘉賓－小球，她說：「一起合唱(100個太陽月亮)時，其實只想要好好看著每個小孩的雙眼，透過眼神跟他們說你們很棒，我有看到你們喔，要繼續加油」。別具意義的一首歌，眼神的肯定，勝過千言萬語，似乎也正告訴孩子們，你不要緊張、你不要害怕，我們一起大聲唱吧！(延伸閱讀：小球粉絲專頁音樂節感想分享)

因為有你們無私的付出
▲▼2019善耕365公益音樂節-桃園場。（圖／記者張兆櫻攝）

為了讓每一位小朋友都能以最美、最有自信的樣子演出，這都要感謝背後辛苦的髮妝志工們。陪伴孩子們梳化的同時，聽到了這樣一段溫馨的對話

：「妹妹，你想綁什麼髮型啊？」髮妝師親切的問著
：「我想綁公主頭，阿姨你會綁公主頭嗎？」
：「阿姨最會綁公主頭了！這是阿姨的專長」

小妹妹笑了笑，開心的看著鏡子裡的自己，可愛的公主頭配上華麗的禮服，對著替她化妝的志工說了聲謝謝，很滿意地跳著離開。不管是從後台準備的現場，還是舞台上盡情演出的團體，都充斥著快樂的氛圍。

但其實，桃園場當天現場髮妝志工只有四位，每一位要負責的人數接近百位，但他們依然仔細地、耐心地替每一位小朋友打扮，辛苦程度不在話下，只為了讓孩子們能在舞台上展現自己最佳的狀態。
▲▼2019善耕365公益音樂節-台北場 志工合照。（圖／記者張兆櫻攝）

台北場的一位妝髮志工分享了這樣一段小故事，「梳化當下，與孩子們短暫聊天，發現孩子們對於有這樣的演出機會，是非常開心的也很感恩；而在一陣梳化完之後，來到洗手間看到一位高年級的女同學在戴隱眼，一陣沈默之後，孩子竟然說了一句——你們辛苦了～謝謝！」她說這一位小朋友不是她負責，但卻這麼懂事、有禮貌，在那當下，真的很想抱抱孩子，說一聲加油！(延伸閱讀：妝髮志工李蓉心得回饋)

善耕365衷心地謝謝每一位辛苦付出的工作人員、老師與孩子們，以及前來現場聆聽、支持的你們，讓「2019來聽我唱！善耕365公益音樂節」在掌聲中圓滿落幕，謝謝！我們相約2020再見。

(原文網址連結果：愛在歌聲響起時：2019善耕365公益音樂節全紀錄)

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