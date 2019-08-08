影／一芳只是開始！大陸網友點名抵制COCO、50嵐：祖國面前無奶茶

記者劉亭／綜合報導

台灣水果茶一芳日前捲入「兩制」風波，台灣總部之後發文表示不涉及政治，但此舉仍難以平息大陸網友怒火。現在連COCO、一點點（50嵐）、貢茶都被點名抵制，話題更是登上微博熱搜榜。

▲台灣許多手搖飲料店被大陸網友點名支持港獨、台獨。（圖／翻攝自微博，下同）

一芳事件爆發之後，大陸網友於微博整理了「台灣奶茶店」黑名單，多家台灣手搖店被點名，包含一芳、COCO、貢茶、一點點（50嵐）、鮮芋仙、85度C。COCO都可灣仔店在購買明細上寫著「香港人加油！」另外在官網上標註台灣-台北與其他加拿大、美國等國家城市並列，被認為支持港獨與台獨。

貢茶則是在杯子、店面牆壁上把台灣、中國、香港都分開並列；一點點的官網上介紹公司時寫道，「2010年開始50嵐珍珠奶茶開始專注發展海外市場，第一步就選擇在中國上海為起點」，也被認為並沒有認同一中原則。

許多網友也紛紛留言要抵制，「掰掰，慢走不送」、「好嘛，越早暴露越好，比如今天我本來還準備去買一杯的，現在可以省下來了」、「是時候大陸出馬了，不給點顏色看，他們不知死活」、「我超喜歡一點點… 但是國家面前無奶茶 」、「再也不喝這幾家奶茶了，祖國面前無奶茶」。

但也有少數網友認為要理智判斷，「個別加盟店的行為，你非要強加在一個品牌上，如果整個企業支援你再說行不」、「他又沒說港獨加油，大部分香港人還是愛國的」、「抵制支持台獨港獨的臺灣奶茶店是好事 但為什麼要抵制所有臺灣品牌的奶茶店，跟以前無腦抵制韓貨日貨有什麼區別。」