「哥哥對海外市場沒興趣」　KOI Thé是50嵐創辦人大妹開的

▲有網友質疑50嵐與KOI Thé的關係。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

從一芳掀起的「一國兩汁」手搖飲之亂延燒到台灣各大品牌，連50嵐也遭波及，雖然50嵐已緊急發公告止血，但有網友質疑，紅遍日本、東南亞的茶飲品牌「KOI Thé」就主打來自台灣50嵐。實際上，「KOI Thé」是由50嵐創辦人馬紹維大妹馬雅芬另外創的飲料品牌，馬雅芬先前接受媒體採訪表示：「50嵐是我哥創的，加上害怕坐飛機，所以對海外市場沒興趣。」

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▲50嵐是台灣代表性手搖飲之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲插旗海外12國的手搖飲品牌「KOI Thé」，門口掛的廣告布條上頭直接寫明「源自台灣50嵐」。（圖／記者蔡玟君攝）

50嵐由馬紹維創立，自1994年從台南德興路路邊一個小攤子發跡，之後分店慢慢插旗全台各縣市，成為台灣代表性連鎖手搖飲之一。而從新加坡起家，近年在日本慢慢拓點的飲料品牌「KOI Thé」，由於店家外醒目的招牌就寫出「台湾の50嵐発」，許多人直接把兩品牌畫上等號，這次兩岸手搖飲之亂，50嵐聲明出來後，有網友質疑聲明是否有沒說明清楚之處。

▲網友看到50嵐聲名後質疑KOI與50嵐的關係。（圖／ETtoday資料畫面）

▲KOI Thé飲料示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲KOI Thé位於沖繩國際通的門市。（圖／記者蔡玟君攝）

根據KOI集團董事長馬雅芬2018年底接受《鏡週刊》專訪內容，馬雅芬為50嵐創辦人馬紹維大妹，管理中區50嵐213間門市，由於2006年50嵐在大陸已被註冊，因此2007年另外自創全新手搖茶飲品牌「KOI Thé」，主攻海外，2011年開始插旗海外各國，在日本、中國大陸、泰國、印尼等12國，共擁有327間直營店，與50嵐算是關係企業。

馬雅芬當時表示：「50嵐是我哥創的，他很低調，還因自己名字曝光而改名，加上害怕坐飛機，所以對海外市場沒興趣。」

▲50嵐總部公告。（圖／翻攝五十嵐網站）

手搖飲之亂越演越烈，引發台灣網友一股「罷喝行動」，繼珍煮丹、迷客夏陸續發公告止血後，50嵐也跟進，公告強調「50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。」

50嵐聲明全文

一、 50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。

二、 台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。

三、 本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且50嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為50嵐關聯企業者，均非事實。

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