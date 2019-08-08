明天是否放颱風假？柯文哲：今晚7點開會確認

記者陳家祥／台北報導

台灣東部海域8日凌晨5時28分發生芮氏規模6.0強震，許多民眾都在夜半驚醒避難。台北市長柯文哲表示，自己也有被搖醒，「我起床第一件事情是打開Line，市政府緊急應變小組還有市長室高階長官的群組，我們就開始用Line群組作業」；至於新北市長侯友宜一早就先進駐災防中心，柯說，反正Line群組可以做業，除非Line都不通了才需要進駐應變中心，不然手機拿出來整個Line開始作業就可以指揮了。

柯文哲表示，自己被搖醒後的第一件事，就是打開Line，看市政府緊急應變小組還有市長室高階長官的群組，「我們就開始用Line群組作業」；柯說，反正消防局長會彙整災情再送進來，所以有掌握萬華地區有停電，其他地方沒有傳出什麼災情。

至於侯友宜一早就先進災防中心？柯文哲說，反正Line群組可以做業，除非說Line都不通了才需要進駐應變中心，不然手機拿出來整個Line開始作業就可以指揮了。此段話是否代表首長不需要親自坐鎮，在家滑手機即可掌握？柯說，每個人有每個人的做法，「我們是強調科技化。」

而提到Line，地震發生後，各政治人物紛紛透過Line@帳號關心粉絲，但柯文哲的帳號推播的是父親節推文，柯文哲說，「那是排程啦，都是電子化排程。」

除了地震外，利奇馬颱風也步步進逼，稍早北北基共同宣布，8日晚間正常上班上課。而對於明天的放假狀況，柯文哲說，還是照SOP走，其實在台灣比較怕的是強降雨不是颱風，「因為颱風的前置作業時間相當長，不像強降雨只有2個鐘頭比較難應付。」

柯文哲強調，所以反正照標準動作，7點颱風災變中心一級開設，開完會、聽完報告再宣布要不要放假，不必急，「照標準動作最慢是晚上10點，10點前很確定就會先宣布，反正照SOP走就好，不用擔心。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）