獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5%到10%

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選落敗後出國沉澱，原預計8月初返台，卻提前在7月31日下午回國，連幕僚都是被緊急通知。內情人士透露，在郭台銘對國民黨初選制度不公感到憤怒的情緒未消，由於台北市長柯文哲頻頻傳達出願意合作的消息，讓心繫台灣未來發展的郭台銘決定提前返國，並與關公好兄弟、前立法院長王金平共議三方合作的可能與方式。若「郭柯聯盟」的支持度在8月底前仍領先韓國瑜，郭台銘屆時才會正式考慮是否參選。

內情人士指出，國民黨總統初選結束後，郭台銘在隔天就搭乘專機分別前往日本和歐洲散心，柯文哲在這段期間內頻頻透過王金平以及部分商界朋友聯繫郭台銘。期間，雖然柯文哲曾公開表示，「我有些問題，他（郭台銘）還沒有回答」，但柯文哲私下已經把自己將組黨前進立法院，願意支持郭台銘選總統，而且不分區名單雙方各提一半的訊息，傳遞給郭陣營。

讓柯文哲陣營意外的是，8月1日在市府顧問蔡壁如將組黨文件送至內政部的當天晚上，消息被曝光，讓柯文哲陣營只能提前運作創黨一事。

據透露，同天，柯文哲也前往郭台銘位於信義富邦的住宅談雙方如何合作，席間柯文哲還抱怨組黨一事被內政部刻意操作而曝光，並對郭台銘說「我是支持你的，你不選我就出來選」。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，國民黨人士也透露，國民黨主席吳敦義當時為了替郭台銘解套參選，特地在中常會上頒發榮譽黨証，郭台銘對國民黨的感情也很深厚，雖然「脫黨參選」一度是策略性喊話，但在初選制度底下，國民黨明知對韓國瑜有利，郭台銘所提的建議，黨中央卻沒採納任何一項，這才是讓郭台銘感到相當憤怒與失望之處。

據了解，郭台銘的藍營朋友曾建議，因郭台銘擁有掌握軍警票倉的優勢與能力，脫黨會分散國民黨的力量，此舉不但讓蔡英文漁翁得利，也恐被操作棄保，因此郭台銘和柯文哲兩人不一定要搭配參選，可能以不同形式合作參選2020，或許組成一個財經大智庫，也能在這次選戰中發揮一定的影響力。

以目前「柯郭王」三人結盟的組合來看，不管是近期民調或網路聲量調查，都顯示出有超前的趨勢，對照三人在台灣民眾黨創黨大會上特意透過「花到人不到」的動作，郭台銘在祝賀詞上以「台銘」二字藏頭，王金平則以「金平」二字藏尾，讓三方私下互通有無的聯繫與溝通，不言可喻。

據了解，在內部民調顯示郭柯結盟的支持度目前排名第一後，郭台銘接下來也會持續參考滾動式民調到8月底，若最後仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。

如果郭台銘決定不選，柯文哲陣營內部皆下來也會進入備戰狀態，規劃「柯文哲以黨主席之姿出征」的操作空間，柯文哲陣營內部預計在8月底到9月初會有最後一波民調，屆時也接近參選總統的法定登記期限，不管是郭台銘出馬還是柯文哲出馬，在討厭民進黨、不愛國民黨、因為韓國瑜而不想投票的選民結構中，「郭柯結盟」加上王金平，這三人已經看到可以奮力一搏的新路。

▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（資料照）

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