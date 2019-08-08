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「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

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▲▼郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

▲ 郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴、陳弘修／台北報導

2020總統大選，國民黨提名人、高雄市長韓國瑜的選情，在「郭柯王」三人結盟的情況下，勢必受到衝擊，國民黨主席吳敦義到底要如何整合，才能避免國民黨分裂危機，除了是政壇關注焦點外，也已經使得藍軍基層深感憂慮，從軍系六大社團日前透過國民黨發出了動員令，要求成員們唯一支持黨提名候選人，更可看出國民黨上下對於分裂的擔心。

隨著總統大選的時程逐漸逼近，在藍綠各自確定參選人後，柯文哲8月6日籌組「台灣民眾黨」的動作，在這場大選中無疑是個震撼彈，而「郭柯結盟」的討論聲量在近期內除了有飆升三倍的趨勢，更有媒體民調指出民眾黨支持者六成挺郭台銘脫黨選總統。

從鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平三人在民眾黨創黨大會上特意透過「花到人不到」的動作祝賀柯文哲來觀察，郭台銘在祝賀詞上以「台銘」二字藏頭，王金平則以「金平」二字藏尾，這種巧思結合默契的方式，更讓三方私下互動緊密的聯繫與溝通，不言可喻。

▲▼郭台銘、王金平花籃。（圖／記者楊亞璇攝）

▲郭台銘、王金平花籃。（合成圖／記者楊亞璇攝）

據了解，在內部民調顯示郭柯結盟的支持度目前排名第一後，郭台銘接下來也會持續參考滾動式民調到8月底，若最後仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。

而柯文哲陣營內部預計在8月底到9月初會有最後一波民調，屆時也接近參選總統的法定登記期限，不管是郭台銘出馬還是柯文哲出馬，在討厭民進黨、不愛國民黨、因為韓國瑜而不想投票的選民結構中，「郭柯結盟」加上王金平，這三人已經看到可以奮力一搏的新路。

對於「郭柯王」三人行的可能性，王金平受訪時也坦承，他與郭台銘更是「隨時可以約見面」的關係，相較之下，一手將韓國瑜推上高雄市長寶座的吳敦義也陷入了整合困境，郭柯王三人可以隨時聯繫，但國民黨主席卻連電話都通不上，這種尷尬也讓親近國民黨的一些企業大老看不下去，直呼國民黨把2020一手好牌打成爛牌，吳敦義、前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌等大老要負最大的責任。

▲▼吳敦義中常會後受訪。（圖／記者徐政璿攝）

▲ 吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

在「郭柯結盟」被看好的情況下，對於外界質疑吳敦義整合國民黨出現危機，國民黨總統參選人韓國瑜日前也喊話，希望吳敦義出面整合，但與郭台銘及柯文哲交好的王金平隨後也回擊指出，初選之前他有很多建議，一樣都沒有被採納，「未來也沒有什麼好建議的。」

另一方面，不少黨內人士認為，吳敦義沒有在初選結束後積極協調各方，才會釀成郭、柯、王合作局面，削減國民黨實力。對於藍營基層開始對吳敦義的整合能力感到緊張之際，王金平受訪時還一度反問，「現在才擔心是不是有點慢了？」

眼見茶壺裡的風暴快被掀開，國民黨副主席郝龍斌跳出來幫忙緩頰，但卻是把球丟回給郭台銘與王金平。郝龍斌呼籲外界要給郭台銘一點時間，讓他好好沉澱，最重要是郭台銘和王金平的決定，大家都在努力協助整合，化解郭台銘和王金平在初選過程中遇到的委屈。

無獨有偶，吳敦義6日也在臉書PO出討拍文。吳敦義表示，為了國民黨能夠重返執政，為了不公不義能撥亂反正，即使赴湯蹈火，「我也無怨無悔」，他感慨現在每個月都要借貸3千萬維持國民黨營運，「在各方明槍暗箭、流言蜚語之下，堅持公平公正公開的制度，我無怨無悔。承受各方壓力，辦理初選推舉出最有勝選機會的候選人，我無怨無悔。」

對於媒體詢問「郭柯王」如果合作成真，國民黨主席恐背「整合不利」罪名，吳敦義強調，國民黨整合隨時隨地都在進行，會盡最大努力。但是，吳敦義的這席話顯然無法說服一些長期支持國民黨的企業大老。

據透露，長期支持國民黨的幾位企業界老闆日前聚會時，就對於許多支持者跟他們反應票投不下去的現象感到憂心。在這場私人聚會中，更有人以日本自民黨25年前爛到谷底，直到安倍上台才開始翻轉為例指出，國民黨好不容易在2020這一局有勝算，但吳敦義把一手好牌打成爛牌。

另外，也有企業老闆在聚會中表示，本來選民是因為討厭民進黨才讓國民黨在上次九合一大選中翻身，但現在因為韓國瑜不投國民黨的聲浪開始增加，如果「郭柯王」合作真的勝出或造成國民黨敗選，吳敦義要負最大的責任、「那些為了一己之私、躲在背後指點的國民黨大老們，應該通通被掃進歷史灰燼」。

由此可見，除了國民黨基層對於分裂感到憂心外，當挺藍的企業界開始批評吳敦義領導與整合出問題的聲音出現時，國民黨提名韓國瑜所獲得的迴響，並不如想像中的樂觀，如果「郭柯王」三人行確定繼續走下去，吳敦義牽手韓國瑜的下一哩路，舉步維艱。

▲▼ 韓國瑜桃園輔選，海鮮餐廳與地方人士聚會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲ 韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

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