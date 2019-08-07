吳敦義憂聯絡不上郭台銘　王金平：現在才擔心是不是有點慢了

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，黨內卻面臨分裂危機。相較韓國瑜遲遲無法與郭台銘取得聯繫，王金平則表示自己與郭台銘「隨時可以約見面」，可說是「熱線無阻」，甚至連黨主席吳敦義都擔憂整合困難。對此，王金平7日受訪時反問「現在才擔心是不是有點慢了？」對於是否擔任「中間人」，王金平僅說「順著因緣走吧！」

▲王金平出席「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨總統初選落幕至今，郭台銘、韓國瑜尚未見面，加上不斷傳出「郭王柯」三人可能合作，黨內整合陷入難題。韓國瑜日前喊話吳敦義，希望吳敦義出面整合，當時王金平回答，初選之前他有很多建議，一樣都沒有被採納，「未來也沒有什麼好建議的。」

王金平7日主持「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」，會前受訪時先是證實在台灣民眾黨創黨前夕已與柯文哲見過面，也不否認兩人聊到選舉話題，與郭台銘更是「隨時可以約見面」的關係。媒體詢問，現在似乎只有王金平能與郭台銘「熱線無阻」，連吳敦義都擔憂整合陷入困境，王金平反問「現在才擔心是不是有點慢了？我不知道，呵呵呵。」

媒體追問，國民黨分裂這一局還有救嗎？未來是否會當中間人？王金平則沒有正面回應，「就順著因緣走吧！」

吳敦義6日在臉書發文，表示每個月借貸3千萬維持黨的營運，在各方明槍暗箭、流言蜚語之下，堅持公平公正公開的制度，他都「無怨無悔」，更說為了國民黨重返執政，即使赴湯蹈火，他也無怨無悔，因為這就是做為黨主席的責任。