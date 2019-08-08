王韓心經大PK！王金平44秒唸完台語版　完勝韓國瑜1分鐘國語版

▲前立法院長王金平表示自己半分鐘就可以唸完台語版心經 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立法院長王金平來到高雄妙崇寺為八八風災為受難者祈福，就在大殿參拜時口中唸唸有詞，感覺就像是在持誦經文，不過參拜結束接受聯訪的時候，被記者問到是否也是在唸心經，王金平表示自己僅只是在唸祈禱文，不過心經自己在十多歲時就會唸了，而且半分鐘內就能唸完台語版，言談間雖然很輕鬆，不過頗有高雄市長韓國瑜有私下「較經」的意味。

記者詢問在參拜的時候口中唸唸有詞，是否也是跟韓國瑜一樣在唸心經，王金平簡單說「在禱告，祈求我們諸佛菩薩龍天護法慈悲，都能夠超渡包括小林村還有其他八八水災的罹難者...都能往生淨土」。記者接著回答：「我以為你是在唸心經」，王金平表示：「心經我從小十來歲就背得滾瓜爛熟了，從小到現在為止，我們要唸一遍心經大概半分鐘，就可以完成，隨時可以唸，在車上也可以唸，靜坐的時候也可以唸」。

▲前立法院長王金平表示自己半分鐘就可以唸完台語版心經 。（圖／記者吳奕靖攝）

王金平講完以後還自動加碼，「如果你們要求我唸的話，我就唸一下」，記者回答：「我們有這個榮幸嗎」？王金平隨後就站定位表示「唸這個心要靜、心要誠」話才剛講完，就立刻唸心經，而且還是台語發音「觀自在菩薩......」。不過整個唸完已經超過半分鐘，大約是44秒的時間，王金平唸完以後還說要自己是唸台語，也把這段心經祝福給現場記者們。

不過韓國瑜除了在7日，高雄市政府普渡時唸心經，早在今年5月23日面對名嘴黃光芹，攻擊自己睡前只會喝高粱的這一段話時，韓國瑜就是以心經來回擊，表示自己現在睡前都會唸心經，而且是1分鐘就會唸完。

▲0523總質詢_韓國瑜背心經 。（圖／記者洪正達攝）