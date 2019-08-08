仍不願證實郭柯密會　柯文哲：個人隱私何必大聲嚷嚷

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘間的關係「曖昧不清」，但「郭柯合幾乎底定」早已不是秘密，而近期有民調指出，由於郭柯兩方陣營不斷操作合作議題，導致民調走低下滑，民眾對此似乎有些「彈性疲乏」。對此，柯文哲表示，民調看看就好，初一十五不一樣，「應該要有信心我們要改變民調，而不是每天被民調牽著走這不太對，活在世界上還是有信仰有價值。」

柯文哲與郭台銘被爆出1日早已悄悄見面，雙方當時更談妥若郭台銘的民調超過韓國瑜5％，郭將點頭同意參選總統。柯文哲8日表示，每個人都有隱私，除非人家有同意，「不然你去外面講一大堆幹什麼？奇怪，所以總是有一定的標準。」

柯文哲也笑說，老實講，台灣媒體實在太可怕，「我看那寫得…，奇怪，我有講過這些話嗎？想半天想不出來，所以我說那叫政治科幻小說，那叫填空，空白的部分你們都會填，填得好像真的。」

而相比郭台銘躲躲藏藏，立委王金平則是大方坦承，確實有和柯文哲碰面。針對柯王會，柯文哲說，當台北市長每天會遇到很多人，政壇的前輩什麼，「你要真的把每天跟我講話的人列出來，那還得了？這就每個人的隱私，何必大聲嚷嚷講一大堆」；柯說，對於台灣的政局大家都有憂心的地方，幾個比較重要的政治人物有時候會彼此交換意見，這也蠻正常的。

另外，有民調顯示，由於郭柯兩方陣營不斷操作合作議題，導致民調走低下滑，民眾對此似乎有些「彈性疲乏」。柯文哲說，這是這樣，民調每天都不一樣，看看就好。

柯文哲接著表示，為什麼他反對看報治國？政策還是有民意、專業、價值，「民意當然每天看民調會知道，不過我們要要思考你希望國家往哪個方向前進，應該要有信心我們要改變民調，而不是每天被民調牽著走這不太對，活在世界上還是有信仰有價值。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）