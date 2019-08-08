內行才知道！「台灣量販霸主」好貨浮出水面　網友哀嚎：被搶購一空怎辦？

▲家樂福被網友稱為「台灣量販霸主」。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

台灣量販超市競爭相當激烈，不管是獨家商品還是優惠活動，每次推出都會引發消費者熱議。然而，最近卻有不少網友熱議，發現法商家樂福不僅服務越來越好，其商品品質也越來越進步，尤其自有品牌商品更是價廉物美，因此被網友封為「台灣賣場霸主」。其中，還有網友熱議每週三的自由品牌日該買些什麼好貨。

有網友在PTT上發文表示，最近關於家樂福有在進步的討論越來越多，讓他有點好奇有沒有人研究其中的必買商品。另有網友也發文指出，「家樂福自有品牌日滿399就8折，不像其他活動是給現金折價券，每次看到類似活動就會想說要多買些什麼，但又想不到有什麼東西是要額外多買的，想問問看大家多數都會買那些東西？」

對於此發問引發不少人回應，「家樂福的39元圓型法國麵包，德國製的家樂福自有品牌的即溶咖啡(有兩三種)」、「家福牌蔥油餅、口袋餅、朝鮮海苔、小包綜合堅果和烤雞都不錯」、「從歐洲進口的家樂福自有品牌的東西可以看看」、「義大利麵推」、「家樂福牌米漢堡！喜生做的！價格便宜30塊！」、「自有品牌的米還不錯」。

其中，還有專業福粉狂推三樣必買產品，分別為超高CP值麥香爆棚法國麵包、完敗速食店美味的微波米漢堡，以及懶人做菜Q彈天使細麵等。其中，米漢堡更是話題中心，「我推薦照燒牛肉米漢堡，超好吃，不斷回購」「照燒牛口味很好吃」。

除了留言推薦必買商品，不少網友也發言狂讚家樂福值得去的原因，包含「轉角就有一家，不用特地開車去超方便」、「逛到一半還有椅子可以休息，我媽超愛」，還有「進口商品種類越來越多，好奇的話可以小份量買來嘗試」等。

另外，還有網友分享家樂福自有品牌必買品項，除了法國麵包、米漢堡也很推薦外，還有黑糖沙琪瑪與巧克力薄酥以及麻油風味朝鮮海苔，同樣都是必敗商品，「挑的都是買過好幾次都覺得還不錯吃的，幾個吃過小小的心得分享，口味這東西還是挺主觀的，就當參考吧！」對此，還有網友擔心家樂福好物被曝光以後買不到怎麼辦，「被搶購一空怎辦？」、「不要再曝光好貨了啦！」