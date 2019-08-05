限量18000個！超商買金莎免費送「愛心玻璃盤」　全家獨家快手刀搶

▲買金莎送獨家贈品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接七夕情人節到來，各大超商都有推出相關應景活動，與消費者一起甜蜜過節。其中，全家除了在全台近400間門市首次播放七夕限定版門鈴聲外，也推出七夕巧克力促銷活動，如購買金莎三粒裝3件，就獨家贈送心心相印玻璃盤，全台限量18000個。

為讓消費者體驗七夕節慶氣氛，全家今年首次在門市播放七夕限定版門鈴聲，進店就可聽到輕柔女聲哼唱。另自即日起至8/7，全家店內的廣播電台Fami Radio，則化身空中愛情補給站，只要特定時段至店舖，就可聆聽消費者的傳情話語。

全家指出，今年首次於七夕前在官方粉絲團「全家在這里」舉辦傳情語句大募集，只要留言想說的話與對象，就有機會成為Fami Radio七夕期間的播放內容，短短一周即吸引約500位消費者投稿留言，最後挑選36句將在限定時段播出。

至於小7也獨家推出買3件「金莎3粒裝」就送「金莎玻璃隨手杯」活動，共有4款造型可供選擇，限量共5萬組。業者指出，根據歷年銷售數據顯示，金莎系列商品在7月銷量較平時提升4～5倍，因此掌握七夕情人節商機，推出多達10款金莎商品，甚至還有多達24入的禮盒規格，滿足不同需求。