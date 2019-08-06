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德州槍擊案增至22死！　院方證實：2名受害者槍傷過重不治身亡

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▲▼ 美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗，至少20死。（圖／路透）

▲德州槍擊案死亡人數更新至22人；圖為民眾在事發商場外致意。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案26名傷者中，2名於當地時間5日在醫院傷重不治，原先20名死亡人數添增至22死。小時遭霸凌、有嚴重種族歧視的21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius），被控一級謀殺罪名；負責此案的檢察官艾斯帕薩（Jaime Esparza）日前透過記者會表示，將積極尋求判處死刑。

根據美媒「abc NEWS」報導，這起3日發生在沃爾瑪（Walmart）連鎖賣場的槍擊案，造成20人死亡26人受傷，其中10名受害者傷勢嚴重。經歷超過2天的生死奮鬥，院方最新消息指出，2名受害者因槍傷過於嚴重，最終在醫院斷了氣，傷亡名單則更新成22死24傷。

▲▼美國德州艾爾帕索（El Paso）發生大規模槍擊案，嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲▼國中曾遭霸凌、一向擁護白人至上主義的克魯休斯，闖進沃爾瑪對著眾人開槍，甚至連孩童都不放過。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲德州爾帕索（El Paso Texas）沃爾瑪賣場發生槍案。（圖／翻攝自推特／IG）

克魯休斯犯下這起聯邦重罪之後，當天下午就在商場前的停車場，毫無反抗地接受警方逮捕。之所以選擇在每天有數萬名墨西哥人合法跨越邊界工作、購物，超過80％居民人口是拉丁裔的邊境城市艾爾帕索犯案，他向警方供稱，是為了要盡可能殺害多一點墨西哥人；警方也在網路上找出克魯休斯一份長達4頁的宣言，內容直指「對於拉丁裔入侵德州的回應」。對此，德州州長阿博特（Greg Abbott）認為，這次攻擊是仇恨犯罪，警方也將宣言引為證據，研判行兇動機與種族仇恨有關。

《紐約郵報》5日報導，檢察官艾斯帕薩將尋求對展開大屠殺的克魯修斯判處死刑；聯邦地區檢察官巴許（John Bash）表示，他一直在與美國司法部長巴爾（William Barr）密切討論，「我們與合作夥伴進行縝密調查，一項認真的調查，不過目標是對仇恨犯罪、可判處死刑的槍枝指控提起訴訟，我們正嚴肅考慮這些指控。」

▲▼ 墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／路透）

▲墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）已指示外交部長採取法律行動。（圖／路透）

針對克魯休斯的種族仇恨傾向，以及至少15名墨西哥公民在槍擊案中傷亡，墨西哥外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）說，將會「根據國際法採取法律行動」，「總統指示，我要確保墨西哥的憤怒被轉化為有效率、迅速、有力的法律行動，要求美國建立針對本國公民的保護措施。」

▼大批群眾聚集艾爾帕索高校（El Paso High School）守夜，為傷亡者祈福。（圖／路透）

▲▼ 美國德州沃爾瑪賣場3日的無差別槍擊案奪走20條人命，大批群眾聚集El Paso High School守夜。（圖／路透）

▲▼ 美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗，至少20死。（圖／路透）

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關鍵字：美國,德州,槍擊,沃爾瑪,賣場,北美要聞

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