三星首顆7奈米晶片Exynos 9825亮相　預計搭載於Note10

▲三星官網釋出最新處理器畫面。（圖／翻攝自三星推特）

記者余弦妙／綜合報導

三星即將在美東時間8月7日於紐約發布全新Note系列手機Galaxy Note10，早前就謠傳Note10將會採用Exynos 9825處理器，今（7）日一早三星就在推特上公布了Exynos 9825完整面貌。

從三星推特上看來，距離Note10公布時間不到一天，在這個時間點釋出Exynos 9825處理器完整面貌，市場研判，極度有可能就是在宣示三星Note10就是會搭載這款Exynos 9825處理器。

Exynos 9825處理器搭載了2個制定核、2個Cortex-A75核心、以及4個Cortex-A55核心以便保持電源效率。為了提高AI人工智慧以及增強現實的應用，Exynos 9825處理器的神經處理元設計，裡頭集成的NPU也將負責對象辨識功能，以及選擇理想的場景模式，另外在圖像信號處理器（ISP）的幫助下，會讓使用者體驗到更良好的色彩平衡與更好的成像結果。

另外Exynos 9825也搭載了4G LTE高級Pro數據機，20的LTE下載速度，最高可轉換為2Gbps，還有最高可達316Mbps的上傳速度；此外，還可以跟Exynos數據機5100無縫接軌。