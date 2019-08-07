陸第二季手機出貨量前5名出爐　「〇〇」仍佔據第一名！

▲大陸今年上半年約出貨1.8億支手機。（圖／免費圖庫Pexels）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國國際數據資訊公司（IDC）近日發布智慧手機第二季追蹤報告。根據內容顯示，大陸今年上半年約出貨1.8億支手機，與去年同期相比，下了滑5.4%。此外，大陸第二季出貨量第一名的手機品牌仍是「華為」，而第二、第三名分別是vivo、OPPO。

數據報告顯示，大陸今年第二季的智慧手機市場出貨量約9790萬支，年增率下降6.1%，而上半年共賣出1.8億支。據悉，在第一季的出貨量中，前三名的華為、vivo及OPPO，分別賣出3630萬、1830萬及1820萬支手機；而小米與、蘋果則位居第4、第5，出貨量分別為1170萬及660萬。

據界面新聞報導，華為在中國國內市場借品牌優勢，迅速加大投入。在第二季的出貨量數據中，華為從去年同期的2850萬支提升至3630萬支市場份額也從27.4%攀升至37%，幾乎是vivo的2倍；除了華為，前五名的其他4家廠商第二季度出貨量均呈現下降趨勢。

▲華為仍是大陸人愛用品牌。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，vivo在本季沒有發布旗艦新品，主要是透過對X系列機型的補充，以及新的S系列，來豐富中國市場中高端產品線的配置，擴展價位段的覆蓋，其市場份額雖然微微下降，但已超過原本位居第二的OPPO。而OPPO雖然在第二季度發布了新的Reno系列，但受到市場滲透力的影響，未能如去年同期一樣逆勢上漲。

另外，IDC認為，中國第二季及整個上半年市場，大部分廠商新品發布與出貨節奏都略為提前，而華為在中國國內市場的投入力度加大，使得出貨量表現超出預期；未來，終端銷售的良性運轉、4G到5G切換初期對消費者選擇影響，都是需要關注的重點。