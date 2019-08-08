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TrendForce：全球筆電Q2出貨季增逾12％　聯想成長34.2%　躍居第二

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▲第二季全球筆記型電腦的出貨量按季成長12.1％。（圖／路透）

▲第二季全球筆記型電腦的出貨量按季成長12.1％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

TrendForce在7日表示，由於市場對貿易戰的憂慮，刺激了預期性提早備貨，使第二季全球筆記型電腦的出貨量按季成長12.1％。出貨量居首的是惠普（HP），而聯想集團（Lenovo）超越戴爾（Dell）位居第二位。

TrendForce的報告指出，第二季由於市場擔憂中美貿易戰與Intel CPU缺貨的問題，使整體市場展望偏向保守。然而在AMD CPU替代效應發酵、Chromebook標案需求提升，以及對貿易戰的擔憂而刺激提前備貨等三個因素，拉抬第二季的筆電出貨量達4,150萬台，表現優於預期。

此外，TrendForce表示，全球有三分之一的筆電銷往北美市場，為了因應中美貿易戰的衝擊，各廠商在6月即開始提前備貨，以降低懲罰性關稅的衝擊。

位居首位的惠普在第二季之出貨量達到1,030萬台，按季成長11％。

受到中美貿易戰避險的備貨需求，聯想第二季出貨量約900萬台，按季成長34.2%，取得北美市場近200萬台的Chromebook標案也推升出貨量，讓聯想再次刷新2016年第四季以來的單季出貨高點。

此外，由於在歐洲的業績成長，戴爾第二季出貨量達到700萬台。

宏碁（Acer）及華碩（ASUS）在第二季筆電出貨量分別為350萬台及300萬台，按季增幅分別達38.6％和17.3％。宏碁甚至超越蘋果(Apple)的320萬台，位居第四。

該報告指出，眼下雖有許多因素或能推升第三季筆電的出貨量，然而，美國總統川普（Donald Trump）將於9月1日對中國大陸的3,000億美元（約新台幣9.48兆元）商品，課徵10％關稅，這或將成為影響下半年筆電出貨的最大變數。

此外，TrendForce預估第三季筆電出貨量約為4,300萬台，且與第二季相比成長3.6%。

▼2019年第二季全球筆電出貨排名。（翻攝自Trendforce網站）

▼2019年第二季全球筆電出貨排名。（翻攝自Trendforce）

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關鍵字：惠普,聯想,戴爾,中美貿易戰,宏碁,華碩,蘋果

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