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「統一肉燥麵」只排第4名！量販中元熱銷排行榜出爐　限定日期滿額享9折

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▲▼量販 。（圖／業者提供）

▲量販中元檔期強力開打。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度的中元節來臨，各家量販業者卯足全力拼促銷，吸引消費者購物。其中，根據愛買中元第一波全館不分品類熱銷統計，排行榜前五名分別為，得意的一天5珍寶健康調和油、台灣金牌啤酒、愛之味牛奶花生湯罐頭、統一肉燥麵、黑松沙士。

再過2個禮拜就是中元節，因此量販促銷戰也進入白熱化，像是愛買今年更祭出史上最多回饋，包含限時消費滿2000元享9折、刷指定信用卡送抵用現金券，以及銀行加碼及分期禮等，預計將回饋突破3000萬元。

愛買表示，中元檔期及春節過年皆是量販賣場大檔，業績佔比各自皆佔全年度的三成，今年在促銷回饋上資源突破3000萬，堪稱歷年來最多，而7/27至7/28首波日購9折活動業績已成長三成，也帶動來客成長一倍。預計中元整檔期接下來可望成長3～4成。

▲▼量販 。（圖／業者提供）

而愛買也統計目前中元銷售排行榜前五名，其中統一肉燥麵不僅年年入榜，更是在泡麵品類中也是今年的第一名；至於愛之味牛奶花生湯罐頭口味因適合全家大小，去年奪下熱銷第一名寶座。金牌啤酒也是中元熱銷常勝軍，每年皆以上千萬的業績稱霸飲品。

愛買指出，餅乾零食類也是中元重點採購商品，像是北海鱈魚香絲更是長年不敗的冠軍，中元全檔期平均可賣出10萬包以上，僅次於鱈魚香絲的則是北部民眾較偏愛的蘇打餅，如中祥紫菜/蔬菜餅乾。至於南部則最愛口味較重的洋芋片、前十名中佔比最多。

另外，為迎戰中元黃金週末檔期，愛買於8/3、8/4、8/10、8/11、8/14再推出第二波HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋。而家樂福同樣也於指定日期推出消費滿2000元回饋9折優惠，包含8/3、8/4、8/9晚上20：00～8/11晚上24：00、8/12跟8/13的晚上20：00～24：00等。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,中元節,愛買

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