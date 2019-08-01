免年費、免綁約還有「一對一私人教練」！「小7健身房」首次進軍桃園

▲「7-ELEVEN X BEING fit」運動複合店進軍桃園車站商圈。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看準民眾重視健康議題，關注自我身型體態，小7自去年6月首次在台北推出結合健身房的BEING fit門市後，也持續策略佈局全台城市，包含台中、高雄、新竹等；而今年夏天首次進軍桃園再開設一家，目前全台共有6家門市。

「7-ELEVEN X BEING fit」健身房因無需年費、免綁約，以及採用小時計費模式，吸引不少消費者搶著體驗。而第6家桃民門市佔地90坪，除配置40項健身器材，重量訓練及有氧訓練等4大區，更引進Crosscore滑輪懸吊訓練、Boxing、空中瑜珈等專業健身團課，與一對一客製化私人教練課程。

小7指出，去年起結合集團美妝、運動、烘焙等品牌資源，規劃全新複合店型提供獨特消費體驗。其中，運動複合店自一號店開幕以來，熟客蒞店頻率達5成，且帶動門市茶葉蛋、香蕉與豆漿等商品結構，業績較一般門市多出2成。

至於全家則瞄準小家庭租屋族對自助洗衣的需求日增，繼今年初於三重開出首家「自助洗衣複合店」後，於6月底在林口新都店開出第二家洗衣複合店，並預計8月將在林口世大運選手村附近開出第三家洗衣複合店。