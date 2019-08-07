只花20元停車！5、6月發票一開出...宜蘭幸運兒「8碼全一樣」爽中千萬特別獎

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

財政部北區國稅局宜蘭分局7日表示，108年5-6月統一發票開獎，宜蘭市開出了特別獎1000萬元，這位幸運得主僅花了20元停車費便可將千萬抱回家，讓不少人稱羨，除此之外，宜蘭還開出了1張200萬元的特獎！

▲宜蘭一處停車場開出千萬發票，左為宜蘭國稅局祕書林宏達，右為停車場業者吳源霖。（圖／記者游芳男翻攝）

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根據財政部稅務入口網公布的「108年05-06月統一發票特別獎及特獎中獎清冊」，宜蘭市開出1張1000萬特別獎，落在宜蘭轉運站停車場-普客二四停車場股分有限公司，僅花費了20元的停車費，便幸運獲得最大獎。

▲宜蘭一間全聯也開出一張200萬特獎發票 。（圖／記者游芳男翻攝）

除此之外，宜蘭市還開出1張200萬元特獎，落在全聯實業股份有限公司宜蘭三清分公司（即全聯福利中心），只花費284元買了4瓶飲料。

宜蘭國稅局祕書林宏達提醒，這2張發票都是實體發票，中獎人要自行兌獎並及時兌領獎金，別讓這筆意外之財從手中流失了！

▲宜蘭國稅局祕書林宏達提醒，中獎民眾要及時兌領獎項。（圖／記者游芳男翻攝）

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