「卓邱會」邱顯智拋這兩大要求…先談價值再談選區合作

▲邱顯智。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席邱顯智6日下午2點會面，針對2020大選的合作交換意見。稍早邱顯智召開記者會轉述談話內容，表示雙方針對價值面與法案面深度討論，並提出兩大訴求。

邱顯智表示，時代力量與民進黨必須先確定雙方的價值立場，再來談選區合作的問題，因此大多時間都聚焦在法案上的討論。第一，在主權議題上，我們要求下會期開議前加開臨時會，處理反紅媒、抗中法案，此外，也要求NCC主委、副主委儘速補實。

第二，邱顯智要求，針對時代力量支持者非常重視且攸關公平正義的法案，包括實價登錄、吹哨者保護、最低工資法、妨害司法公正罪等，都應盡快排審完成修法，尤其已經審11次的礦業法停擺，基於「屆期不連續」原則，如果不趕快處理就要重新來過，「雙方合作以擴大本土政治力量的基礎，必須表現在這些法案的推進。」

不過，卓榮泰在會中回應，民進黨中央無法指揮立法院黨團，將會支持民進黨立法院黨團與時代力量黨團進行討論，但並未對法案內容做出明確表態。邱顯智回應，卓榮泰主席的說法，時代力量並不滿意，時代力量還是希望民進黨將這幾項重要法案與府院黨及黨團溝通，並在下會期完成三讀，兌現蔡英文總統在2016年的政見，向人民交代。

邱顯智強調，如果民進黨認為這些法案沒辦法在下會期通過，必須告訴我們理由，黨內再去評估下個階段是否有繼續協商的基礎。

時代力量指出，除了黨主席邱顯智外，出席者還包括秘書長陳孟秀、提名小組委員丁穩勝和秘書長執行秘書陳為廷；民進黨部分則包括民進黨主席卓榮泰、副秘書長郭昆文、組織部主任李慶鋒和發言人周江杰，原訂秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆也在名單內，但最終以「臨時有會議」為由沒有出席。