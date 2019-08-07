陸禁影片人員參加2019金馬獎　 Kolas：該不會自由戀愛也要管？

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

第56屆金馬獎報名已於7月31日截止，預計於11月23日舉行。陸網7日傳出消息，有媒體爆出大陸電影局頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 在臉書大酸，「該不會連自由戀愛也要管？」

《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎致詞時因提及兩岸議題掀起風波，今年金馬獎即將在11月23日舉行，外界早就擔憂最近動作頻頻的中國大陸是否會抵制陸片參賽。行政院發言人Kolas Yotaka 1日就曾表示，金馬格局不會變小，如果陸方有抵制行動，將會是中國大陸方面的損失。

如今陸電影局真頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎，Kolas 7日受訪時證實，政院有確認過這個消息為真，「再次說這是中國大陸方面的損失，政治歸政治、藝術歸藝術，中國大陸畫地自限，限制藝人、影人參加華人電影盛事，損失的不會是台灣」。

Kolas 強調，台灣本就自由開放，是多元價值的國家，這也是為什麼有助於影視創意產業發展，電影產業不應該因為政治受限制，對於不論台灣或中國大陸的影視工作者受到限制都不樂見，「中國大陸以為這樣可以懲罰台灣，這是錯誤的舉動，台灣大門為各地影視人而開，歡迎中國大陸導演及影視人來台灣」。