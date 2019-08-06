政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票





▲國民黨團「蔡政府政策買票 廢印花稅全民擔稅損」記者會，批評蔡政府廢除印花稅決策草率、政策買票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

【8月6日 15：33分更新行政院回應】

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌5月21日參加工商協進會早餐會，承諾研議廢除印花稅法，預計將在2020年廢除，屆時地方政府面臨總額121億元的稅收損失。國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，反對蘇貞昌不顧印花稅屬地方稅收，是地方政府重要財政收入，一旦廢除，將嚴重影響基層建設推展，痛斥蘇貞昌「集錢」只為選舉考量，下個會期將全力反對廢除《印花稅法》。

國民黨團總召曾銘宗表示，印花稅是一項古老的稅制，從民國23年開始實施至今，已經有85年的歷史，其間歷經民國57年及76年的兩次賦稅改革，雖經各方利弊分析及檢討後，基於稅收考量，仍予維持。

曾銘宗指出，印花稅雖有部分缺點，但英國、日本、香港、新加坡及中國大陸仍持續課徵，我國財政並非充裕，任何稅目的廢止，牽涉相關經濟活動及財政健全問題，何其重要，應該尊重專業，這也是印花稅歷經兩次稅改，經上百位專家學者討論後，皆未廢止的最重要原因。

曾銘宗強調，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源，就我國財政而言，目前中央政府負債計6.4兆元，地方政府負債為9,109億元，另尚有逾17兆元的潛在負債，真的沒有能力廢止任何一個稅目。質疑蔡政府為何要廢除印花稅？恐怕是民進黨為了選情而政策買票，加碼亂開政策支票吧？

曾銘宗說，廢除印花稅120億元的稅收損失，將由全民負擔，這合理嗎？行政院決定廢止印花稅，是極度不尊重財政部的專業考量，突顯蔡政府決策的粗暴與無理，完全是因為選舉到了，亂開支票騙選票！

立委費鴻泰諷刺，蘇貞昌把「政治魄力」建築在「有錢人笑哈哈、老百姓苦哈哈」之上，印花稅是否廢除，在歷屆立法院財政委員會多次被提出討論，財政部反對廢除的最重要理由在於，印花稅地方政府最重要的稅基，廢除後對地方稅收有極大影響，以台北市為例，一年地方稅收150億元，印花稅收45億元，絕對不是一個小數目。

費鴻泰指出，倘若中央執意廢除印花稅，將出現「如何挪用其他稅收？」、「如何開徵新稅？」的困境，蔡政府敢開徵新稅嗎？印花稅是隨著經濟活動增加而增加，民國100年印花稅收有94億元，去年則有121億元，中央如何補貼地方？

立委賴士葆表示，蘇貞昌指示廢除印花稅，又是標準的「政策買票」，完全不顧財政部的專業評估，無視在歷屆立院財委會中，財政部反對的理由。根據《財劃法》第38條之1：「各級政府、立法機關制 (訂) 定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應同時籌妥替代財源。」

賴士葆說，蘇貞昌基於政治考量，無視《財劃法》規定，如此「中央請客、地方買單」的作法，在某種程度是縮限地方權力，要地方政府一切仰仗中央鼻息，尤其目前22個縣市中15個由藍營執政，這是架空地方政府，使中央「集錢」、「集權」，便於2020大選操作，心態可議。

針對國民黨團的言論，行政院回應，廢除印花稅當然不是為了選舉，請國民黨立院黨團勿混淆視聽。行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。

行政院說，為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

行政院提到，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收的印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。請國民黨立院黨團勿混淆視聽。