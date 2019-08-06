　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團「蔡政府政策買票 廢印花稅全民擔稅損」記者會，批評蔡政府廢除印花稅決策草率、政策買票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「蔡政府政策買票 廢印花稅全民擔稅損」記者會，批評蔡政府廢除印花稅決策草率、政策買票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

【8月6日　15：33分更新行政院回應】

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌5月21日參加工商協進會早餐會，承諾研議廢除印花稅法，預計將在2020年廢除，屆時地方政府面臨總額121億元的稅收損失。國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，反對蘇貞昌不顧印花稅屬地方稅收，是地方政府重要財政收入，一旦廢除，將嚴重影響基層建設推展，痛斥蘇貞昌「集錢」只為選舉考量，下個會期將全力反對廢除《印花稅法》。

國民黨團總召曾銘宗表示，印花稅是一項古老的稅制，從民國23年開始實施至今，已經有85年的歷史，其間歷經民國57年及76年的兩次賦稅改革，雖經各方利弊分析及檢討後，基於稅收考量，仍予維持。

曾銘宗指出，印花稅雖有部分缺點，但英國、日本、香港、新加坡及中國大陸仍持續課徵，我國財政並非充裕，任何稅目的廢止，牽涉相關經濟活動及財政健全問題，何其重要，應該尊重專業，這也是印花稅歷經兩次稅改，經上百位專家學者討論後，皆未廢止的最重要原因。

曾銘宗強調，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源，就我國財政而言，目前中央政府負債計6.4兆元，地方政府負債為9,109億元，另尚有逾17兆元的潛在負債，真的沒有能力廢止任何一個稅目。質疑蔡政府為何要廢除印花稅？恐怕是民進黨為了選情而政策買票，加碼亂開政策支票吧？

曾銘宗說，廢除印花稅120億元的稅收損失，將由全民負擔，這合理嗎？行政院決定廢止印花稅，是極度不尊重財政部的專業考量，突顯蔡政府決策的粗暴與無理，完全是因為選舉到了，亂開支票騙選票！

立委費鴻泰諷刺，蘇貞昌把「政治魄力」建築在「有錢人笑哈哈、老百姓苦哈哈」之上，印花稅是否廢除，在歷屆立法院財政委員會多次被提出討論，財政部反對廢除的最重要理由在於，印花稅地方政府最重要的稅基，廢除後對地方稅收有極大影響，以台北市為例，一年地方稅收150億元，印花稅收45億元，絕對不是一個小數目。

費鴻泰指出，倘若中央執意廢除印花稅，將出現「如何挪用其他稅收？」、「如何開徵新稅？」的困境，蔡政府敢開徵新稅嗎？印花稅是隨著經濟活動增加而增加，民國100年印花稅收有94億元，去年則有121億元，中央如何補貼地方？

立委賴士葆表示，蘇貞昌指示廢除印花稅，又是標準的「政策買票」，完全不顧財政部的專業評估，無視在歷屆立院財委會中，財政部反對的理由。根據《財劃法》第38條之1：「各級政府、立法機關制 (訂) 定或修正法律或自治法規，有減少收入者，應同時籌妥替代財源。」

賴士葆說，蘇貞昌基於政治考量，無視《財劃法》規定，如此「中央請客、地方買單」的作法，在某種程度是縮限地方權力，要地方政府一切仰仗中央鼻息，尤其目前22個縣市中15個由藍營執政，這是架空地方政府，使中央「集錢」、「集權」，便於2020大選操作，心態可議。

針對國民黨團的言論，行政院回應，廢除印花稅當然不是為了選舉，請國民黨立院黨團勿混淆視聽。行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。

行政院說，為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

行政院提到，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收的印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。請國民黨立院黨團勿混淆視聽。

▲▼國民黨團「蔡政府政策買票 廢印花稅全民擔稅損」記者會，批評蔡政府廢除印花稅決策草率、政策買票。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
她走光渾圓亮點鏡頭還在拍！《大熱門》「摘草莓」公開無碼照網暴
4歲女童「幼兒園溺水」命危！還沒脫離險境　媽崩潰：才第三天上
三颱共舞了！第10號颱風「柯羅莎」生成　利奇馬海陸警估明發布

關鍵字：國民黨,印花稅法,行政院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「一個細節」看出韓成邊緣人？

20年黨員張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍依規定辦退黨

廢《印花稅法》政策買票？政院嗆混淆視聽：地方預算不會減少

台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：加入恐遭開除

音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

「5缺」選總統自取其辱　游盈隆：柯文哲組黨是「理智的選擇」

政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票

朱立倫挺台灣一芳「茶照喝」：不讓政治立場影響百姓生計

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

「郭王韓」都送花籃給柯文哲　「一個細節」看出韓成邊緣人？

20年黨員張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍依規定辦退黨

廢《印花稅法》政策買票？政院嗆混淆視聽：地方預算不會減少

台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：加入恐遭開除

音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

「5缺」選總統自取其辱　游盈隆：柯文哲組黨是「理智的選擇」

政院擬廢除《印花稅法》　藍委怒批：蔡政府政策買票

朱立倫挺台灣一芳「茶照喝」：不讓政治立場影響百姓生計

情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要999

情人節求婚、你買房了嗎？專家祭3守則挑房　保證不NG

勞、就保爭議2019上半年破2,000件　民眾這樣做翻盤率逾3成

快訊／北市內湖山區河川整治工程！工人慘遭大石壓傷　「右小腿骨折」送醫急救

蔡瑞雪「雪白北半球掉出來」！　認了10男同時追：最近有新對象

他計畫3000萬買「台中3房2衛」出租　過來人苦勸：投報4%以下不要碰！

點2杯烏龍加仙草粉圓　清新店員：都一樣嗎？妹子一喝秒暈...網笑：智力測驗

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

曾莞婷細肩帶「愛心豪乳」現形！　網定格看：半顆跑出來了

迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但台北市長柯文哲將組政黨及郭台銘回國後動向仍待觀察，前立法院長王金平近日勤走基層也堅稱「選到底」。柯文哲、郭台銘及王金平三方勢力若結合強攻2020，是否將為政壇..

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

陸軍遺失20枚步槍彈　兵舍頂樓..

陳其邁火速回應一芳「一果兩汁」

台灣民眾黨黨章曝光　柯文哲改簡..

TVBS董事長關心挺韓新聞　趙..

「阿翰」拍莒光園地惹怒國防部：..

LIVE／台民黨創黨大會　柯Ｐ..

知識藍拒挺韓　柯成裂解泛藍缺口

柯Ｐ認了「貪汙說」失言　再批國..

黃國昌徵隊友　王浩宇「立刻搬到..

即／蔡英文回應柯文哲「身邊的人..

貪污說炮打小英！柯P不道歉再轟..

柯文哲貪污說嗆小英！許立民打臉

郭柯內部暗藏「關鍵民調」！最獲..

柯文哲臉書、IG出現「退讚潮」

更多熱門

相關新聞

韓國瑜有什麼資源整合藍營？

韓國瑜不斷釋出會是史上授權最多的，就是被認為是在對郭台銘虛位以待。其實郭台銘看似最難整合，卻比王金平容易。

國民黨：有黨員加入台灣民眾黨就開除

柯文哲嘆：第三黨難存活

潘恒旭一早撿到槍狂轟陳柏維

柯文哲創黨日　朱立倫：同胞須團結

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面