金馬獎若遭陸抵制　政院：是中國大陸的損失

▲傅榆金馬致詞內容挑動兩岸敏感神經。（圖／翻攝自台視）

記者蔣婕妤／台北報導

《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎致詞時因提及兩岸議題掀起風波，今年金馬獎即將在11月23日舉行，外界擔憂最近動作頻頻的中國大陸是否會抵制陸片參賽。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 1日表示，金馬格局不會變小，如果陸方有抵制行動，將會是中國大陸方面的損失。

傅榆去年在金馬致詞時提到，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」接連上台的許多中國大陸影人後續發言都「意有所指」，金馬結束後更是急速返回大陸，掀起兩岸敏感話題。今年金馬預計11月舉行，卻強碰中國電影金雞獎，PTT鄉民直呼，「意圖很明顯」、「影人要選邊站了」。

Kolas 1日表示，金馬獎格局不會變小，也不會有自己管自己的情況，一直都是廣開大門歡迎各國，尤其華人地區的優秀導演、作品來參賽。她提到，若中國大陸片面限制自己的藝人、影視工作者來台灣參加有國際知名度的影展，是中國方面的損失。

Kolas 強調，政治不該打壓藝術，政府不該打壓藝術工作者言論自由、出版自由，金馬獎永遠敞開大門，歡迎世界各國優秀的影視工作者、導演、演員來台。