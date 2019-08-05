確保電動機車充電站安全　行政院消保處：經濟部年底研擬完成國家標準

▲Gogoro。（圖／記者張慶輝攝）



記者陶本和／台北報導

針對電動機車電池交換站有所謂爆裂、冒煙起火等事故。行政院消保處5日表示，為避免類似事故再發生，已經指示經濟部擔任「電動車充換電站」的中央目的事業主管機關，儘速擬定安全管理規範跟保護措施。

消保處表示，依現行的法規，車輛安全由交通部審查把關，電動機車電池及充電器，為應施檢驗產品，這在經濟部訂有檢驗標準，目前充電站設備則由經濟部負責研擬國家標準，最快於今年底前完成。

消保處指出，政府應有權責機關，對「電動車充換電站」的設施與場域安全建立完整的管理機制，目前已經指定經濟部為電動車充換電站之中央目的事業主管機關，而經濟部也已經在充分評估充換電站所在地點，例如社區住宅、超商百貨、加油站等的風險因素，之後的安全管理規範也會結合消防及公共安全法規，以制訂出整體性安全管理規範與配套措施。

對於之前被捲入電動機車事件的Gogoro，也已經在在官網公布調查結果，有關媒體所指稱的電池交換站爆炸或電池燃燒，經查證皆非事實。目前認定該意外非電池交換站爆炸或電池燃燒，而是電池芯有一顆異常升溫，而啟動保護機制所致，將與合作廠商進行檢討。

Gogoro表示，在取回該電池並進一步分析後，發現電池內120顆電池芯，其中一顆異常升溫，電池隨即自行啟動保護機制。

Gogoro強調，根據安全保護設計，電池將溫度上升而產生的能量充分吸收、轉換，僅有少量的白色煙霧在電池蓋噴落後釋出。有關異常升溫的原因尚未明確，根據電池內感應器所蒐集的監控資料，正與電池芯供應商合作檢討中，發生事件的電池交換站，在獲報後數小時內，已將問題電池移除，檢測完成後恢復正常營運。