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陸禁影片人員參加2019金馬獎　余宛如：將更顯創作自由

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▲▼立法院臨時會 境外資金匯回管理運用及課稅條例草案三讀通過 余宛如發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委余宛如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

第56屆金馬獎報名已於7月31日截止，預計於11月23日舉行。陸網7日傳出消息，有媒體爆出大陸電影局頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎。對此，民進黨立委余宛如7日表示，「謝謝中國自願退出，還給台灣乾淨金馬獎」，沒有中國大陸紅色汙垢的金馬獎，將更顯創作自由、刻劃真實及海納百川，一定可以再度閃耀華人電影圈至高榮譽的金光。

《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎致詞時因提及兩岸議題掀起風波，今年金馬獎即將在11月23日舉行，外界早就擔憂最近動作頻頻的中國大陸是否會抵制陸片參賽。

余宛如指出，金馬獎是全球華人圈極具公信力的電影大獎，除了台灣擁有優秀的電影人才之外，更歸功台灣是自由民主國家，能夠讓電影創作不受政治力的干擾，讓真實又多元的創意盡情展現。中國大陸用政治指導藝術、霸凌台灣，但金馬獎還是開放中國大陸電影作品參賽，讓中國大陸的異議電影也有空間嶄露頭角，就足以證明金馬獎如海洋般的包容度。

余宛如說，很可惜中國大陸並不領情，極盡所能讓金馬獎染紅，最為人所知的例子是去年藝人涂們以一席「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了『兩岸一家親』」的言論，大吃金馬獎的豆腐，引起台灣電影人與民眾的群情激憤。

余宛如表示，如今中國大陸「自願退出」金馬影展，看似是打壓杯葛，但恰好是一件大好事，終於還給台灣與全球華人一個乾淨的金馬獎，金馬獎的頒獎典禮晚會，終於不必成為「懷著政治目的」的中國大陸電影人撒野的舞台。

此外，余宛如也指出，美國副總統彭斯去年10月就發表演講，點名2部好萊塢影片《殭屍世界大戰》（World War Z）、《赤色黎明》（Red Dawn），為了進入中國大陸市場而刪除部分內容，就連美國好萊塢也開始警覺及抵制，因此台灣也應該跟進。

余宛如指出，美中貿易大戰帶頭全球圍堵中國大陸的紅色勢力，中國大陸經濟下滑壓力巨大，其國力已經衰退，國際形象醜陋，現在霸凌台灣其實都得到反效果。再者，禁止陸客來台旅遊，結果讓消費實力更高的日本、韓國、香港遊客搶著來，中國大陸企圖在經濟上「窮台」，結果台灣迎接近30年最大台商回流潮與轉單效應，今年第2季經濟成長率勇奪亞洲四小龍冠軍，台商回流投資金額達5000億元，已經超過全年度目標2倍，投資大爆發。

因此，余宛如認為，沒有中國大陸紅色汙垢的金馬獎，將更顯創作自由、刻劃真實及海納百川，一定可以再度閃耀華人電影圈至高榮譽的金光。

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關鍵字：余宛如,金馬獎,金馬

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