營運長網愛好友嫩妻「我們很變態」　綠光夫悲嘆：最痛情人節

記者邱中岳／台北報導

知名牛仔褲大廠如興紡織談姓營運長遭爆跟好友妻子大搞視訊曖昧，綠光罩頂的好友氣憤出面指控，2019年5月進香時，談與妻子大搞曖昧，期間雙方不斷以視訊大搞網愛，視訊對話相當露骨，無奈感嘆「根本是最痛的情人節」。

劉姓男子2019年6月份發現談與陳姓妻子共處一室，且將監視器畫面全刪除，懷疑妻子與平時稱兄道弟的如興公司談姓營運長有曖昧，於是開始在房間內裝設錄音裝備蒐證，沒想到竟錄下2人露骨對話。

▲多年哥們（右）視訊網愛自已嫩妻，男子無奈「最痛的情人節」。（圖／翻攝畫面）

2人對話中不乏「我想妳」之類的曖昧對話，但沒想到深入一聽後竟發現2人疑似全裸視訊，其中談還要求陳將衣服脫掉，且對話中陳還說「摸妳奶」，談也毫不避諱的回答「摸你奶，讓我再看一次」等煽情對話。

其中陳女疑似在家中擦乳液，雙方視訊還說到，「我們真的很變態每天都要看一下對方裸體」，甚至大聊全身去角質；談更大膽直言「想死妳了」，陳也說「我都這麼想你」。

▲多年哥兒們竟然與自己嫩妻大搞視訊網愛，讓男子氣得提出告訴。（圖／翻攝畫面）

陳妻子在與談的對話中，更直言「我們就只有你回來的那一次」，談還說到「對阿，因為怕天譴」，讓劉聽完當場傻眼。

劉男忍痛將錄音檔聽完後決定對2人提出妨害家庭告訴，更直言「跟談因買賣車子認識，之前談對自己也是情義相挺」，但沒想到最後卻變成跟自己的妻子搞視訊網愛，無奈感嘆「根本就是最痛情人節」。

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