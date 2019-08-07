七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

▲「愛在第一家園」集體婚禮共有30對新人參與。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者朱世凱、蔡儀潔、韋依蘋／台北－福州連線報導

「愛在第一家園」集體婚禮於今（7）日七夕情人節在福州中庚喜來登酒店登場！在現場親友貴賓的祝福下，兩岸30對新人在這浪漫的日子裡互託終生，值得一提的是，婚禮的現場布置採用了中式風格，使得浪漫氛圍更能與七夕意境互相陪襯。《ETtoday新聞雲》記者也訪問了佳偶想法，帶領大家一同感受有情人終成眷屬的喜悅。

▼開幕儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

來自台北的嚴楚楚表示，老公吳信誠林是福州人，他們自小學念書時就認識，直到大學畢業後因為「緣分」所以決定交往，並且於1年後順利步入禮堂。她還開心分享，「老公在我不知情的情況下買了婚戒，並且在餐廳和我求婚，我覺得這真的滿有心的。」吳信誠林聽到後害羞地點點頭，隨後大方親吻老婆一口說「我愛妳」，畫面相當甜蜜。

▼嚴楚楚與吳信誠林甜蜜放閃。（圖／記者蔡儀潔攝）

同樣從台北過來的連依禎表示，她和老公張云是在網路上玩遊戲結識的，後來她為了見張云，所以從台灣千里迢迢到福州遊玩約會，最後被對方的溫柔打動，「老公不像台灣的男生那樣『大男人』，他會順著我，不會那麼強勢，我爸爸就是這樣強勢的人。」

她還透露，「雖然異地戀很辛苦，有時候老公先睡下了，可能就無法聯繫上，不過我們還是有心在一塊，所以一路上比較沒碰到什麼困難，家人也都很支持。」

連依禎也分享剛到福州時，比較不習慣當地的飲食文化，所以老公總會遷就著陪她一起吃西式料理；而這次之所以會來參加集體婚禮，是因為很少見到古風情境的禮堂，這著實令她大開眼界，更開心的是，婚禮當中因為她身穿漢服沒辦法彎腰穿鞋子，老公便主動彎腰替她穿上，再次驗證了自己嫁對人的想法。

▼連依禎俏皮地捏著老公張云的鼻子。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一對佳偶也同樣恩愛地分享感情經驗，來自台中的陳昭欣表示，她與老公施強攜手的緣分是在一次打滴滴車時相遇的，她剛到平潭縣生活時，因為沒有家人、朋友在身旁，所以在很多低潮時刻找不到人能傾訴，幸好有老公支持陪伴，最終才有機會結為連理，「這份感情真的得來不易，希望我們這樣的兩岸新人能一直這樣走下去。」

施強表示，當時是他主動向陳昭欣要微信帳號的，才會開啟後續的聯繫相處。陳昭欣說，她和家人透露自己的感情時曾被強力反對，認為她是被騙的才會想嫁到大陸去，後來施強與她到台灣見女方家人時，表態彼此真心，大家才願意敞開心房接受。

▼陳昭欣與施強雖然感情路上經歷許多挫折，卻仍堅持攜手向前。（圖／記者蔡儀潔攝）

最後一對新人有別於上述3對都是女方來自台灣，反倒是男方來自台中，女方為福州人。新郎王建偉說，他們是在社工培訓上認識的，不過當時並沒有多想什麼。新娘卓珍惠也說，雖說一開始只是單純朋友關係，不過因為認識彼此時，恰好兩方都被各自的家長逼婚，所以就有在內心默默觀察對方，即便沒有一見鍾情的感覺，但至少還是透過相處發現兩人的優點和共通興趣，最終走在一塊。

▼王建偉和卓珍惠幽默不失可愛的調情。（圖／記者蔡儀潔攝）

王建偉也表示，他很高興是在社工活動上認識的，因為這樣至少知道女生是一個充滿善心與愛的人，「能夠對別人的孩子溫柔善良，也代表如果我們未來能成為一家人，自己的孩子也同樣可以受到這樣的關愛。」

對於兩岸文化差異來說，卓珍惠透露，她覺得反倒是婆婆比較開放，自己的媽媽則是比較傳統些，因為媽媽常常會下指導棋，或是催促他們生孩子，這可能是比較不一樣的地方。她最後說，「能夠在七夕參加這次的婚禮，對我們來說都是一個特別的回憶，也好似一種傳承，讓中國的這種文化自信可以延續流傳。」

▼婚禮充滿濃厚的中式風格。（圖／記者蔡儀潔攝）