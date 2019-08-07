　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「愛在第一家園」集體婚禮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「愛在第一家園」集體婚禮共有30對新人參與。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者朱世凱、蔡儀潔、韋依蘋／台北－福州連線報導

「愛在第一家園」集體婚禮於今（7）日七夕情人節在福州中庚喜來登酒店登場！在現場親友貴賓的祝福下，兩岸30對新人在這浪漫的日子裡互託終生，值得一提的是，婚禮的現場布置採用了中式風格，使得浪漫氛圍更能與七夕意境互相陪襯。《ETtoday新聞雲》記者也訪問了佳偶想法，帶領大家一同感受有情人終成眷屬的喜悅。

▼開幕儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼「愛在第一家園」集體婚禮。（圖／記者蔡儀潔攝）

來自台北的嚴楚楚表示，老公吳信誠林是福州人，他們自小學念書時就認識，直到大學畢業後因為「緣分」所以決定交往，並且於1年後順利步入禮堂。她還開心分享，「老公在我不知情的情況下買了婚戒，並且在餐廳和我求婚，我覺得這真的滿有心的。」吳信誠林聽到後害羞地點點頭，隨後大方親吻老婆一口說「我愛妳」，畫面相當甜蜜。

▼嚴楚楚與吳信誠林甜蜜放閃。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼嚴楚楚與吳信誠林甜蜜放閃。（圖／記者蔡儀潔攝）

同樣從台北過來的連依禎表示，她和老公張云是在網路上玩遊戲結識的，後來她為了見張云，所以從台灣千里迢迢到福州遊玩約會，最後被對方的溫柔打動，「老公不像台灣的男生那樣『大男人』，他會順著我，不會那麼強勢，我爸爸就是這樣強勢的人。」

她還透露，「雖然異地戀很辛苦，有時候老公先睡下了，可能就無法聯繫上，不過我們還是有心在一塊，所以一路上比較沒碰到什麼困難，家人也都很支持。」

連依禎也分享剛到福州時，比較不習慣當地的飲食文化，所以老公總會遷就著陪她一起吃西式料理；而這次之所以會來參加集體婚禮，是因為很少見到古風情境的禮堂，這著實令她大開眼界，更開心的是，婚禮當中因為她身穿漢服沒辦法彎腰穿鞋子，老公便主動彎腰替她穿上，再次驗證了自己嫁對人的想法。

▼連依禎俏皮地捏著老公張云的鼻子。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼連依禎俏皮地捏著老公張云的鼻子。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一對佳偶也同樣恩愛地分享感情經驗，來自台中的陳昭欣表示，她與老公施強攜手的緣分是在一次打滴滴車時相遇的，她剛到平潭縣生活時，因為沒有家人、朋友在身旁，所以在很多低潮時刻找不到人能傾訴，幸好有老公支持陪伴，最終才有機會結為連理，「這份感情真的得來不易，希望我們這樣的兩岸新人能一直這樣走下去。」

施強表示，當時是他主動向陳昭欣要微信帳號的，才會開啟後續的聯繫相處。陳昭欣說，她和家人透露自己的感情時曾被強力反對，認為她是被騙的才會想嫁到大陸去，後來施強與她到台灣見女方家人時，表態彼此真心，大家才願意敞開心房接受。

▼陳昭欣與施強雖然感情路上經歷許多挫折，卻仍堅持攜手向前。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼陳昭欣與施強雖然感情路上經歷許多挫折，卻仍堅持攜手向前。（圖／記者蔡儀潔攝）

最後一對新人有別於上述3對都是女方來自台灣，反倒是男方來自台中，女方為福州人。新郎王建偉說，他們是在社工培訓上認識的，不過當時並沒有多想什麼。新娘卓珍惠也說，雖說一開始只是單純朋友關係，不過因為認識彼此時，恰好兩方都被各自的家長逼婚，所以就有在內心默默觀察對方，即便沒有一見鍾情的感覺，但至少還是透過相處發現兩人的優點和共通興趣，最終走在一塊。

▼王建偉和卓珍惠幽默不失可愛的調情。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼王建偉和卓珍惠幽默不失可愛的調情。（圖／記者蔡儀潔攝）

王建偉也表示，他很高興是在社工活動上認識的，因為這樣至少知道女生是一個充滿善心與愛的人，「能夠對別人的孩子溫柔善良，也代表如果我們未來能成為一家人，自己的孩子也同樣可以受到這樣的關愛。」

對於兩岸文化差異來說，卓珍惠透露，她覺得反倒是婆婆比較開放，自己的媽媽則是比較傳統些，因為媽媽常常會下指導棋，或是催促他們生孩子，這可能是比較不一樣的地方。她最後說，「能夠在七夕參加這次的婚禮，對我們來說都是一個特別的回憶，也好似一種傳承，讓中國的這種文化自信可以延續流傳。」

▼婚禮充滿濃厚的中式風格。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼婚禮充滿濃厚的中式風格。（圖／記者蔡儀潔攝）

ET快訊
快訊／利奇馬颱風還在路上　北北基8日照常上班上課
15歲少年與阿姨爭吵！被罰跪浴缸3分鐘離奇溺斃
快訊／利奇馬海警發布！首波警戒區出爐「接近台灣時達最強巔峰」

關鍵字：七夕,情人節,佳偶,兩岸,婚禮,結婚,愛在第一家園,2019海峽青年節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

影／福州和台灣挺像！「快問快答」訪台青：夜訪海灘印象超深刻

結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別人同居了

香港抗爭持續超過60天！　港澳辦主任張曉明：回歸以來最嚴峻

軟飯男「要房租起爭執」　廣場上多刀捅死前妻...圍觀群眾狂逃！

華聞快遞／2019博鰲房地產論壇開幕 　聚焦嚴控下樓市新變局

印度設立「拉達克直轄區」涉中國領土？　陸外交部：不可接受也沒效力

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陸第二季手機出貨量前5名出爐　「〇〇」仍佔據第一名！

朋友釣魚「三爪鉤」意外釣上她！　耳垂耳背同時刺穿靠大鐵剪脫困

蛇泡酒3個月快喝完...筷子戳一下「復活咬人」　醫生揭曉原因！

七夕情人節限定美妝買起來！嬌蘭小金管、YSL愛心禮盒美到都想包

受惠產品組合優化　群電第2季營收年增8%創新高

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

雁默／美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北者離世前圓夢：好幸福

麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

七夕情人夜氣氛讓人想壞壞... 事前事後「這些準備」保平安

不斷更新／富邦羅力對決統一亞力克　先發打序

SBL／第17季12月14日開幕　8月30日選秀

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

迷戀女主播！人夫30天砸53萬..

婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河..

業績沒達標！員工被逼「吃泥鰍＋..

老公回來了！小王秒躲人妻床下…..

男童踩空掉下水道　媽目睹癱倒大..

保時捷女曝打人原因：他說我臉粉..

坐博愛座遭大媽賞巴掌　女孩一舉..

他上班遲到打遊戲！　老闆給12..

足療妹被陌生男拖走…說一句話神..

被老師打一巴掌！男15年後狂追..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

21歲男加入約死群組　3天後輕..

更多熱門

相關新聞

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

新娘楊菀菱在臉書社團「柴犬司令部」貼出照片後引來網友熱議，只見她和丈夫雙膝下跪行拜別禮，眼看淚水快止不住時，愛犬「丸太」竟然卡位在中間，臉上掛著笑容想找新娘撒嬌，感動的氛圍瞬間增添幾分趣味，楊菀菱笑說，「到底為何要在重要的時刻害我笑場啦！」

內政部自創七夕故事　網笑噴：又壞了

營運長網愛好友嫩妻　綠光夫悲嘆：最痛情人節

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專家：雙北27路段買得到

竹蓮寺七夕成年禮千人參與　

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面