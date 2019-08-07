Wi-Fi座、行動4G座…內政部自創「新七夕故事」　網笑：又壞掉啦！





▲內政部自創「新七夕故事」。（圖／翻攝自內政部臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

一年一度的七夕情人節又到了，內政部7日在臉書粉絲專頁放上惡搞的「全新七夕故事」，自創「Wi-Fi座」、「行動4G座」以及「電話座」，將牛郎與織女的故事進行改編，並在文末宣傳海拔高達3850公尺、東北亞最高峰的基地台已正式啟用，讓網友笑稱「內政部又壞掉了啦！」

內政部7日下午4時在臉書粉絲專頁PO出17張照片打趣說，「大家一定都聽過牛郎和織女的故事，但經過『內政星座教室』的精心考證，發現其實還有另一個版本，今天在此跟大家分享。」並且附註「內政星座教室今早剛成立，目前預算已被無限期凍結。」

根據內政部自編的「全新七夕故事」，從前有一對超宅的情侶叫牛郎與織女，他們每天足不出戶，沉浸在3C用品之中，「但他們會這麼宅，不是沒有原因的！」因為牛郎星旁邊有「Wi-Fi座」、織女星旁邊有「行動4G座」，於是兩人天天打遊戲、夜夜載片，結果佔據大量頻寬的下場，就是惹得想看劇的王母娘娘不開心，所以使用「電話座」檢舉附近的違法基地台，導致基地台被拆除。

內政部自創的「全新七夕故事」提到，牛郎與織女出於無奈下，承諾每年會保留一天不使用網路，把所有頻寬讓出來，而這天就定在七月七日；沒有網路的兩人只好在這天出來約會，「夜晚享受一下身為生物的美好。」不過，隨著玉山北峰的基地台正式啟用，也讓這三人得以繼續連上網，歡迎大家未來一起到合歡山上的國際暗空公園一起觀賞星星，追憶淒美又感人的七夕故事，不過由於最近有颱風，所以「請先別上山」。

針對內政部的自創故事，網友們表示，「內政部又壞掉了啦XDDDDDDDDD」、「這個故事的資訊含量好高」、「內政部又嗑了什麼啦」、「牛郎有想讓人知道他夜夜載片嗎」、「後面颱風那段會不會轉得太硬了」、「史上最有記憶點的七夕傳說，沒有之一」、「喂，國立天文臺嗎」。內政部長徐國勇也在底下回覆，「到底內政部成立了幾個教室?!!」