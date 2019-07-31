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妻出差不在家！男偷玩交友軟體　配對結果竟跑出老婆大頭照

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▲ 趁老婆不在家玩Tinder，結果卻這麼剛好配對到老婆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

實在太尷尬！國外有名32歲男子趁著老婆出差不在家時，偷偷用手機下載交友app「Tinder」，本來無聊想找人聊聊天打發時間，沒想到最後配對的結果，竟然剛好就是自己的老婆，讓他當下超傻眼，PO文求助後，網友們也紛紛留言「你們大概就是天生一對。」

根據《太陽報》報導，這名男子在「reddit」論壇發文提到，自己與29歲的老婆在3年前透過「Tinder」認識，2人馬上就墜入愛河，甜蜜交往最後步入禮堂，至今結婚已經1年又2個月左右，過得相當幸福。

就在一個月前，老婆因為工作的關係，要出差不在家一個禮拜，有天晚上，他覺得特別孤獨，所以就重新下載了「Tinder」，無聊滑滑打發時間，接著又把這個程式刪掉。到了最近，因為老婆又要出差一趟，於是他再度把「Tinder」載回來，本來想跟上一次一樣隨便玩玩配對，沒想到才一滑，竟然就滑到了老婆的帳號。

▲▼手機、電腦。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲原PO強調，自己是因為太無聊，所以才會重玩交友軟體。（圖／免費圖庫Pixabay）

他表示，「我看見她的大頭照出現時嚇了一大跳，尤其是那張照片還是我們的合照，只不過她把我的部分截掉了。我一開始在想，會不會是有人盜用我老婆的照片，不過就在我查看了她的個人資料後，我確定這個帳號就是我老婆的…」

他接著做出了一項大膽的舉動，往右邊滑動給予「喜歡」評價，沒想到隨後螢幕便顯示他們已經配對成功，這也就意味著在使用這項應用程式的老婆，在看到他的照片時，肯定也往右滑了。

男子說道，「老婆現在人在100英里（160公里）外，明天就要回來了，我完全不知道這到底是怎麼一回事，會不會是她朋友在使用她的帳號？還是那真的是她？等她回來我就必須跟她解釋『為何我會出現在Tinder上了』，我到底該怎麼辦？」

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲這樣神展開的劇情，讓原PO覺得有點尷尬。（圖／pixabay）

不少網友看完文章，紛紛在下方留言，「你們真的是命中註定啊…」、「你們都差不多啦，反正是互相欺騙。」、「有什麼好緊張的，她也在玩交友軟體啊，你們剛好可以互相質問對方。」「搞不好她也是因為出差寂寞，所以下載來隨便玩玩啊！」「卡位等你們對質完更新哦」、「『你為什麼在Tinder上？』、『那你又為什麼在？』那畫面想到就覺得很好笑。」

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關鍵字：reddit,Tinder,交友軟體

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