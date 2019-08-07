北台灣唯一 　竹蓮寺七夕成年禮千人參與　

▲新竹市長林智堅親自為學生進行脫絭、送上成年酒與贈送新護身符的傳統儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者綜合／新竹報導

｢輭轎登大人 平安敖大漢｣，每年農曆七月七日不只是七夕情人節，更是七娘媽生日，7日新竹市長林智堅前往竹蓮寺參與北台灣唯一循古禮舉辦的七夕成年禮儀式，為學生脫絭、送上成年酒與贈與新護身符，他感謝竹蓮寺主委同時也是市議會議長許修睿帶領竹蓮寺長期對於傳統民俗文化的貢獻，一起參與學生人生的重要時刻，林智堅指出，「七夕成年禮在新竹市政府與寺方四年的合作努力下，報名年年秒殺」，今年吸引近千名學生踴躍參加，他也提醒，晚上還有精彩的七夕晚會，年輕學子千萬不要錯過這個精采的七夕日，與親朋好友一同度過美好時光。

林智堅表示，竹蓮寺主委、市議會議長許修睿長期帶領竹蓮寺投身公益活動，對傳統宗教文化習俗的傳承不遺餘力，將七夕成年禮的儀式維持的非常完善，新竹市政府也連續第四年與竹蓮寺共同合作舉辦七夕成年禮，規模一年比一年大，已經成為新竹市重要的宗教活動之一，更深受年輕朋友的歡迎，報名年年秒殺，今年就吸引近千名學子參與儀式。

「成年禮是這座城市16歲孩子的大事」林智堅強調，他很高興可以參與學生人生中的重要時刻，市政府透過與竹蓮寺共同推廣七夕成年禮儀式，讓新竹市的孩子可以知道傳統宗教文化，林智堅及許修睿也親自為學生進行脫絭、送上成年酒與贈送新護身符的傳統儀式，象徵滿滿的祝福；林智堅也提醒市民朋友別忘了向最愛的另一伴說聲「情人節快樂」。

新竹市議長、竹蓮寺主委許修睿感謝林智堅市長四年來對七娘媽與這座城市孩子與學童的照顧，七夕成年禮在市長的大力支持下一年比一年盛大，感謝他對傳統文化的重視，讓活動可以圓滿成功，透過儀式一同幫助學生完成他人生中的重要時刻；現在很多年輕人都不知道有所謂的｢成年禮｣，與市府合作後，擴大辦理，將傳統嚴肅的儀式加入新的巧思，藉以活化古禮，也期盼極具傳統價值的儀式能夠永遠流傳。

新竹市民政處長張力可表示，新竹竹蓮寺不僅為全臺唯二，更是北台灣年年唯一依循古禮舉辦七夕成年禮的廟宇，有感於傳統民俗文化保存不易，新竹市政府今年已是第四度與新竹竹蓮寺合作擴大辦理活動，希望公部門資源的挹注以及網路宣傳能使得活動規模越來越大，也能讓年輕學子們都能世代保存這份記憶。

民政處指出，農曆7月7日不只是大家熟悉的七夕情人節，同時也是七娘媽的誕辰，很多人都不知道「七娘媽」就是牛郎與織女中的織女，更是兒童的守護神，古時候，年滿16歲的青少年，每逢七娘媽誕辰這日就會在廟裡舉行「做十六歲」成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣完整的古老儀式，象徵孩子「轉大人」，應該要學會為自己、為社會、為國家負責任。

民政處表示，「七娘媽」中的「七」民間有流傳為意指七娘媽為玉皇大帝的第七個女兒，也就是織女，也有一說這個「七」是指織女和她的6個姊姊一共7位，更有傳說，織女的姊姊們由於相當不捨牛郎與織女這對佳偶被王母娘娘拆散，便在暗中保佑牛郎織女這兩個「孩子」，由此發展出七娘媽是兒童保護神的說法。

2019七夕成年禮青春晚會於今（7）晚19：00-21：00展開，重金邀請超人氣樂團「宇宙人」、擁有渾厚嘹亮嗓音的「陳芳語」、五月天力捧的新生歌手「黃奕儒」及新生代溫暖小清新「魏嘉瑩」等，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚，市長林智堅與大家相約七夕，不見不散！