超暖心　誰說交友軟體充斥怪咖？這些真實用戶告訴你

圖、文／Paktor提供

雖然交友軟體目前已經普遍存在在現在年輕人生活當中，甚至也有不少人能「不避諱」的坦承自己有使用交友軟體，但是社會卻還是對於交友軟體存在著某種「負面」的印象，認為從交友軟體上面認識的人多半「不真心」或是「危險」，亞洲最受歡迎的交友軟體Paktor近期請了拍拖的使用者分享在交友軟體遇過最「暖」的經驗，來看看這些使用者的分享，保證讓你打破對交友軟體的既定印象，以及對於從交友軟體上認識的人大大改觀。

超暖男網友幫找遺失手機

25歲的Paktor使用者Anna分享說，她有一個超暖的經驗，她說：「記得第一次跟在Paktor認識的網友見面時，自己一不小心，把手機掉在某個地方沒注意到，結果整場約會對方都在幫忙我找手機，以及跟警察報案，根本沒約到會，甚至還幫我付了吃飯以及計程車的錢，他實在太暖了，事後還有關心我找手機的進度，雖然沒有變成情人但也成為不錯的朋友」

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網友聽了我哭一整晚

21歲的Paktor使用者Grace也分享了一個經驗則是，因為她剛分手，所以晚上想找個朋友出來散散心，於是跟對方去了某個知名的酒bar，當天現場突然放了一首他曾經與前男友常常一起唱的歌，於是聊著聊著就突然嚎啕大哭，雖然男網友有點尷尬，但還是安慰了她一整晚，還開導她，並聽她說了一整晚的心事，Grace説：「事後真的覺得蠻抱歉，本來是想好好的約會放鬆心情，結果卻讓對方整晚都超有耐心在安慰我，對於交友軟體上認識的男生真的徹底改觀，以為男生都只是別有企圖」

Paktor也強調，其實交友軟體只是一個比較快速的平台，不管在哪裡認識新朋友都要注意自身的安全，在見網友前若能夠先通電話亦或是視訊，甚至google一下對方的背景資料，這些都是防範遇到詐騙的一些好辦法，出門前最好也能夠通知自己的好朋友今晚人在哪，向自己的朋友報備行蹤等等都能夠保護自己的安全，網路交友其實是相當健康及有趣的，根據Paktor的調查，Paktor用戶平均配對成功僅需4分鐘，表示很快就可以認識新朋友，是現代人認識新朋友的管道之一。

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