想練韓文？這個交友軟體公認「超多」歐爸韓妞可以認識

圖、文／Goodnight提供

交友軟體覺得玩來玩去好像都沒什麼新奇的嗎？

擁有全球600萬用戶，每日超過40萬通配對的語音交友軟體Goodnight，近日公佈了他們「旅行」新功能的數據，這個功能讓你交朋友不再受國家的限制，只要到個人頁面的探索並設定地點，即可以與不同國家的用戶即時通話交流。

想要練英文？練日文？甚至韓文通通都沒有問題，一鍵就能馬上讓你與異國朋友「即時連線」通話，上線以來超受用戶歡迎。

韓國人最瘋Goodnight

根據Goodnight最新公布的數據裡面，光是來自韓國的用戶就佔了整體海外用戶的29%，緊接在後的是美國的用戶，佔了整體的16%，也有不少來自香港以及日本的用戶。

不少海外的用戶表示，能夠即時與不同國家的朋友通話以及交朋友超級新鮮，很難得能有這樣的體驗，也有韓國的用戶表示特別喜歡與台灣的男女生「交朋友」，因為覺得台灣女生很溫柔，男生很貼心，使得Goodnight湧入大量的韓國用戶。

交友軟體無真愛？才不是事實

像Goodnight 這樣能快速認識朋友的交友軟體都會被質疑「找不到真愛」，又尤其是在不同的國家，可能讓找尋真愛之路又變得困難重重。

事實上，還是有相當多的人，在上面成功找到真愛，像是一位28歲的Goodnight用戶陳姓同學就分享說，自己在上面認識到了一個年齡相仿韓國女生，因為自己的韓文程度也不錯，幾乎每天都聊天，現在已經要結婚了，讓他從原本對於交友軟體不期不待，之後反而相當的慶幸當時有嘗試使用，陳姓同學也說：「本來覺得可能不會碰到自己會喜歡的對象，更沒想到會走入婚姻，沒想到都讓我碰上了，很感謝交友軟體的發明。」

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