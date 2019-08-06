麵包店消費35元！好運哥對5、6月發票　一看頭獎「後7碼全一樣」爽中4萬

▲原PO對發票中7碼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

統一發票5、6月中獎號碼日前開出，而往往對獎完，就有大票網友哀號「差一號就中大獎」，甚至有人明明號碼都對了，發票卻打了統編。一名男網友日前貼出一張發票的照片，不過他並不是和大獎擦肩而過，而是爽中7碼、入手4萬元，讓他忍不住笑呼「我484被雷劈到了」、「第一次中7個數字好興奮啊！」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出發票照片，原PO似乎是在新北市某間麵包坊消費，花了35元。只見發票確實是108年5-6月份，上方還有店家的統編號碼，發票號碼則是「PW-X3390355」。而這期統一發票3個頭獎中，有一個號碼為「83390355」，原PO發票完美對中7碼，根據規則就是中了二獎4萬元。

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▲原PO消費35元中了4萬元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友忍不住在文中笑呼，「請問廢友～我484被雷劈到了」，最後還標註「#決定晚上薯條買加大了」、「#第一次中7個數字好興奮啊！」不少人看到發票上的統編，還以為4萬元要飛了，讓原PO也趕緊說明「#發票統編是店家的拉 >"<」。

事後，男網友也貼出領獎照片，一整排白花花的鈔票，「扣20%稅金+160元印花稅……剩三萬多。」難得看到有人PO出中大獎貼文，其他人紛紛羨慕留言，「整個禮拜薯條可樂都可以加大了」、「運氣超好」、「踢公北啊～為什麼總是別人中獎」、「吸一下，好運滾滾來。」

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▼原PO貼出獎金照，網友算出獎金約31840元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）