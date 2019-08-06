脫魯機會來了！單身妹丟球「七夕要準備～」他神回3項GG　網狂嘆：活該單身

▲單身女性友人問「七夕那天你會準備什麼？」（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時明明脫單機會就在眼前，卻有不少人總是漏接那顆直球。一名男網友表示，最近被認識很久的單身女性友人問「七夕那天你會準備什麼？」通常這時候，應該要期待是不是一場約會降臨，但原PO最後講出的答案，讓女方好幾天都已讀不回。看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「你沒有錯！只是憑實力單身。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO文，貼出一段他和認識已久單身女性友人的對話，結果卻被對方已讀不回了好幾天，讓他忍不住直問「我做錯什麼了嗎？QQ」。對話如下：

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單身女性友人：七夕那天你會準備什麼？

原PO：（思考了一下）就油飯、麻油雞、花……

單身女性友人：準備那些做什麼？

原PO：準備拜拜啊……那天不是七娘媽生日嗎？

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▲原PO的回答讓女性友人只能已讀不回。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「錯過了脫單的機會了啦」、「說你是笨蛋還不承認（氣到翻桌）」、「人家在暗示您」、「月老表示：心好累，牽好線又把它剪掉，活該單身！別再來煩我了」、「鋼鐵直男」、「好樣的，靠實力單身」、「恭喜獲得今年一年份的狗糧。」

儘管經過網友的各種提點，原PO在留言處卻依然表現如神木，「有這回事嗎？不是提醒我那天要拜拜呀」、「我做錯什麼了嗎」、「真的那天是拜拜的日子」，看到有人提醒「因為少了米糕、彩粉、鏡子跟梳子」，原PO還笑說「原來她氣我準備不夠細心呀～謝謝妳提醒」，讓網友直嘆「實力單身無誤」、「真是呆頭鵝一隻，無誤。」

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