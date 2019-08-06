民眾黨創黨大會　台灣國嗆柯文哲：不要消費蔣渭水

▲台民黨創黨大會，台灣國成員到場抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，6日中午於台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，場外聚集獨派團體台灣國、台聯黨等數十位抗議者，台灣國成員怒嗆「柯文哲不要消費蔣渭水」、「台灣民眾不要柯萊兒」；台聯代表則要求柯文哲「要選總統，先辭市長」，主張北、高市長應重選。

台灣國主任陳峻涵表示，柯文哲在8月6日個人生日這天，舉辦觀乎公眾利益的台灣民眾黨創黨大會，充分展現了其威權的個人英雄主義，也讓創黨黨員們成為其個人的陪襯，難怪有人戲稱其為「柯粉黨」。



陳峻涵說，民眾黨大會規定創黨黨員才可以參加，但台灣國辦公室認為，既然敢自稱「台灣民眾黨」，當然應該歡迎台灣民眾踴躍參加，否則怎麼有資格稱為「台灣民眾黨」？

陳峻涵表示，「台灣民眾黨」是由蔣渭水醫師在日治時期所設立，其意欲號召台灣民眾團結抵抗日本的高壓殖民統治，所以才在後人心中留下了「同胞愛團結，團結真有力」的歷史名言。然而，柯文哲雖同為醫師，但留給台灣民眾的深刻印象卻是以「兩岸一家親」來遙相呼應中國國家主席習近平的「共築中國夢」。



他說，柯文哲一向親中媚共，與蔣渭水的高風亮節相比珍奶天壤之別，加上委由公然說謊、恐嚇媒體的市府顧問蔡壁如擔任發起人，更見「柯萊兒」團隊的陰影。

陳峻涵痛批，而今柯文哲東施效顰，除了消費了蔣渭水，更侮辱了「台灣民眾黨」的黨名，無怪乎蔣渭水的後代要「柯市長死遠一點」。

▼台民黨創黨大會，台灣國成員到場抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



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