鄉民問反詐騙電話號碼　內埔警機警攔下保住400萬

▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所員警成功攔下李姓鄉民可能被騙的400萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉李姓鄉民接獲詐騙集團佯稱檢方以他涉及洗錢防制法必須凍結帳戶的電話後，將銀行存摺及提款卡放在家裡信箱上等候檢察官來拿，事後打電話向轄區派出所詢問反詐騙電話號碼，員警驚覺有異，趕來了解，及時阻止可能被騙的400萬元，讓他一再向警方道謝。

內埔分局新北勢派出所日前接獲轄區的李姓鄉民來電欲查詢反詐騙專線，值班警員陳鴻霖察覺有異，立即詢問何事，李民告知稱，接獲來自士林地檢署電話，稱其因電話遭冒用為犯罪集團詐騙電話觸犯刑事法律，因刑事案件偵查不公開，要求他配合檢察官偵辦，並不得告訴任何人相關訊息，且立刻交出郵局及兆豐銀行存摺及提款卡，避免犯罪受害人持續增加。

他一時緊張不查，便聽從詐騙人員指示，相約於上午11時許，將存簿及金融卡放在住家信箱上，交付郵局及兆豐銀行存摺及提款卡。事後突然驚覺有異，便於14時許致電新北勢派出所，詢問詐騙專線。

陳鴻霖接獲報案後，立即連絡線上巡邏警員劉慶能、陳韋仁前往被害人住處，並立即協助李民至豐田郵局及兆豐銀行申請止付，完成手續。

內埔警分局肯定員警機警處置，成功保住帳戶內400萬元。而被害人表示平時有員警藉由家戶訪查時宣導反詐騙，雖於一時忘記專線，但腦中有閃過員警宣導印象，便立即聯絡轄區派出所，還好及時阻止血汗錢被騙。