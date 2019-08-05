快訊／「台灣野人」不敵恆春警方追緝　滿州山區落網

▲在南部山區神出鬼沒的台灣野人 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者林彥臣、 陳崑福／綜合報導

在南部山區神出鬼沒的「台灣野人」林金寶，終於不敵恆春警方的追捕，近10年來首次犯案約1個月就被逮回，稍早已在滿州九龍山區落網，他在落網時直言，已有心理準備被警方抓到。警方成功圍捕正展開漏夜偵訊，預計明早正式對外界說明。

屏東警方專案小組晚上八點多，在滿州鄉長樂村山區溪床發現「台灣野人」的行蹤，十多人展開圍捕，不到三分鐘就將他逮獲。他說，心理有準備遲早會被警方抓到，只是逃多久算多久。針對他丟擲木棍砸傷人事件，他初步表示，不是故意的，當時只想逃跑。但警方已漏夜進行偵訊。警方明早會做進一步說明。

根據自由時報報導，追緝「台灣野人」行動今晚終於在滿州九龍山區成功圍捕，10年前他在恆春犯案時，當地警方花了3個月才捉拿到案，2017年他在花蓮犯案時，當地警方也花了3個月的時間才讓他落網，這次恆春警方只花了1個月就將他逮捕歸案。

「台灣野人」林金寶從7月初開始在恆春龍水地區出沒，接著進入滿州地區，大多在永靖村、滿州村周邊山區活動，除了不斷偷吃民宅東西，近期出現持鐮刀及木棍傷人事件，警方曾3度交手被逃脫。

「台灣野人」林金寶長期在屏東縣恆春地區生活，由於身手矯健的他時常闖入民宅煮食，讓不少居民感到不堪其擾，紛紛報警處理，但他行蹤不定、神出鬼沒，讓警方也相當頭痛。

屏東縣林管處甚至釋出消息，希望林金寶能運用對山林的熟悉度，在檢舉獎金制度下共同打擊山老鼠，同時也能賺取生活費，讓林不必再為下一頓飯擔憂。

據悉，「台灣野人」年約50歲，早在10多年前，就以相同手法入侵民宅、民宿、工草寮作案，由於長期住在中央山脈的花東及恆春半島區域生活，赤腳赤膊的裝扮曾被取名「台灣野人」、「南台灣藍波」，後來被抓，判刑5年，今年4月出獄。不料，「台灣野人」出獄不久，他又再度作案，讓恆春半島不得安寧，監視器等畫面拍到他作案的囂張行徑，引起民眾恐慌。

▲台灣野人林姓男子首傳傷人事件，警方全力緝捕 。（圖／屏東縣議員陳文弘提供）



上週台灣野人入侵永靖村附近工寮時，遇到返回的屋主想要逃走，眼看就要被追上，情急之下擲木棍砸傷屋主砸傷屋主頭部，才讓警方開始展開大規模的搜山行動，全力將台灣野人追捕到案。