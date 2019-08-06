恆春「台灣野人」落網　住民歡呼：可以安心睡覺了

▲屏東縣恆春警方5日晚上在滿州鄉長樂村山區將台灣野人逮獲送辦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「台灣野人」林姓男子，最近一個月來肆虐恆春半島，侵入多處工寮、空屋竊取物品，經屏東縣恆春警方專案小組積極追緝，5日晚上8時30分，在滿州鄉長樂山區將他逮獲，訊後依準強盜等罪嫌移送檢方偵辦。

▲▼起出贓物、林嫌落網。

恆春警方表示，50歲的林姓男子，於今年年7月左右，入侵轄區的滿州鄉及恆春鎮多處工寮、空屋等處所竊取食物果腹並休息，並行竊民眾高價自行車作為代步工具。

▲恆春警方組成精銳團隊將林嫌逮獲。

消息傳出後，引起民眾感到惶恐不安，分局長陳鴻忠獲報後相當重視，立即責由偵查隊、第三組等單位組成專案小組進行追緝及實施山地清查，縣警局長葉明潭並指示由刑警大隊及科技設備支援，另報請屏東地方檢察署指揮偵辦，務必將其追緝到案。

由於林姓嫌犯慣於藉夜色掩護在山區行動，警方曾數度與林嫌於滿州鄉山區進行交手追逐都被其兔脫，恆春分局為此特別選拔一批對於山區地形、地物特別熟悉之專責員警進行查緝，昨晚林嫌故技重施往山區脫逃時，還是被熟悉山林地型員警全力追捕到案，起出美工刀、手電筒、食物、自行車等多項竊得贓物，訊後依法移送檢方偵辦。

林嫌落網昨晚傳開，恆春半島民眾及各社群媒體無不湧現一片歡呼聲，並感謝警方連日來的努力追緝，直說夜間終於不用開燈，可以安心睡覺，讓民眾有一個安居樂業的環境了。