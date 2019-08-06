軍人退伍邱善章栽種紅龍果有一套　果園像公園常賣到缺貨

▲屏東縣長治鄉農友邱善章栽種紅龍果有一套，果園宛如公園。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉農友邱善章6年前軍中退役後，將家中近1公頃租給親友種植檳榔的田地收回來改種紅龍果，為友善土地及保留生物多樣性，在表土種了「普列薄荷」及「馬齒莧」，整齊平坦像公園，而紅龍果因草皮保護土壤肥沃，種出甜美高品種的紅龍果。

47歲邱善章說，退伍後曾到外頭工作一段日子，當時紅龍果的價格很穩定，並很受消費者喜好，朋友說他何不回家自己種，家裏的田卻租給親戚種檳榔，他認為檳榔對消費者健康有影響，於是向父母親提出回家種田的想法。

得到家人支持，將田收回來砍除檳榔，先種草皮，問過不少專家，認為普列薄荷及馬齒莧很適合生長，且保持土壤濕潤，枯草又可以當養份，重要的是很多青蛙、昆蟲都藏身草叢間，像是一座生態城、草原，總會讓路過民眾多看一眼。

邱善章也申請到有機轉型期驗證，目前以大紅品種為主，部分玉蓮、富貴紅及福龍品種，他瞭解到最近很多人種紅龍果，價格波動大，但對他來說，影響不大。

他說，產期調節控制一年只有6批花，加上一排只留單邊開花結果，所以產量維持在一定數量，每顆紅龍果都碩大甜美，他善用網路行銷，以宅配、品質取勝，經常賣到缺貨，也常遭顧客抱怨買不到他種的紅龍果。

他在夏天盛果刻意減量，最近的一批花結果期在中秋節前後，準備進攻秋節禮品。