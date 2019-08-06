墾丁豎紅旗他連續5小時衝海邊　中指回敬..救生員抓狂棒打泳客

▲墾丁海浪超過1.5公尺，救生員都會在岸邊沙灘插上紅旗提醒遊客不要下水。（圖／取自墾丁大光社區生態旅遊）

記者陳崑福／屏東報導

一名來台就讀大學的加拿大籍學生，日前到墾丁南灣水域戲水，由於當天浪高超過1.5公尺，沙灘已豎起旗紅旗，禁止遊客入海，救生員多次勸阻不聽，期間，外籍學生似比中指，引起救生員不滿，持木棍毆打對方手指成傷報警，警方趕到才知雙方「雞同鴨講」引發誤會，救生員坦承動手打人是不對行為，向對方道歡取得諒解，賠償1萬元和解。

許多遊客利用暑假期間到墾丁地區戲水，3日也就是上週六，受颱風外圍環流影響，掀起風浪超過1.58公尺以上，基於遊客安全，救生人員已在岸邊豎起紅旗警告，有不遊客少還是嘗試想玩海水，經救生員勸告，都與海水保持距離，其中有兩名外籍遊客卻屢勸不聽，持續往海邊衝去，讓巡護員提心吊膽。

其中有兩名外國遊客在中午12點到下午5點間，多次衝往大海方向，救生員都耐著性子數次勸阻。不料，其中一名外籍男子卻比出中指挑釁，讓救生員很生氣，等他回到岸邊沖洗身體結束，拾起沙灘上木棍，朝對方的手打去，造成手指受傷，向警方報案。

警方趕到了解，發現雙方加拿大籍學生講英語、救生員講台語，雙方語言不通，致產生了誤會，救生員向對方道歉，賠償一萬元和解。