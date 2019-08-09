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「一芳」加盟創業展櫃位突撤掉　公司回應：維護加盟主權益不參展

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記者李唯甄、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

「台灣連鎖加盟創業大展」9日在高雄展覽館盛大登場，其中知名飲料店「一芳水果茶」原本也要參展，但開幕活動上卻不見一芳攤位蹤影，主辦單位坦言原本前天已經完成攤位設置，一直到昨天才突然撤櫃、改為服務諮詢站。對此，一芳回應，是為了維護加盟主的權益，所以才沒參展。

▲一芳水果茶8月推出「買大送中」的優惠。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶）

▲一芳水果茶8月推出「買大送中」的優惠。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶）

一芳台灣水果茶日前在微博發文支持一國兩制，同時譴責香港罷工，並對違約門市採取解約關掉，此舉引發兩岸網友論戰，砲火波及台灣總店。原本要參加的「台灣連鎖加盟創業大展」也疑似因此緊急喊卡。主辦單位證實，原本一芳的攤位已經在前天設置完畢，昨天卻又突然撤櫃，改成服務諮詢站。

▲▼加盟創業展的DM上還印有一芳水果茶店名。（圖／記者賴君欣攝）

▲原本一芳的櫃位變成諮詢站。（圖／記者賴君欣攝）

《ETtoday新聞雲》記者致電詢問一芳，對方表示，經過和加盟主的溝通協調，為了維護加盟主權益，所以才沒參展。另外一芳推出特定飲品買大送中的優惠活動，遭部分網友留言「拒買」，一芳也回應，這個行銷活動從8月1日就已經開始，因此跟這次的事件毫無關係，「可能是網友沒看清楚，產生誤解」。

記者也實際到一芳店面購買飲料，店內員工表示來店的顧客人數和外送訂單都跟之前差不多，生意並未受到影響。

▲▼加盟創業展的DM上還印有一芳水果茶店名。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄加盟創業展的DM上還印有一芳水果茶店名。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：加盟創業展,一芳水果茶,高雄,一國兩制,香港罷工

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