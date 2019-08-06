郭台銘、王金平贈花籃曝結盟玄機？　柯文哲：禮尚往來很正常

▲台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午12點在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，並以黨主席的身份發表演說。特別的是，會場門口外放置兩座花籃，分別是前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平致贈，引發外界聯想。柯文哲聯訪時，被問到是否三人結盟有望，柯文哲說，政治上本來就是朋友要多敵人要少，禮尚往來是正常的，至於為何特別擺在入口的兩側，柯則回「你應該問工作人員。」

郭台銘核心幕僚劉宥彤也現身會場致意，郭台銘及兒子郭守正則都沒有出席。媒體詢問柯文哲，如果郭台銘不選總統，柯是否將承擔大任？柯文哲回答，「不回答假設性問題」，只能說身為一個外科醫生，就是做最好的準備。

劉宥彤受訪時則強調，出席並不是代表郭台銘，「我以我個人的身分來給柯市長祝福」，也給台灣民眾黨的發起人蔡壁如祝福。

至於台灣民眾黨的簡稱定調為「民眾黨」，是否為了避開「台民黨」引發聯想，柯文哲則說，民眾黨本來就是比較適當的簡稱，你們（指媒體）都想太多了。

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