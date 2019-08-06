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柯文哲民眾黨創黨大會　場外掀「周邊商品」銷毀潮

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▲▼台灣民眾黨創黨大會場外音地大帝撕毀柯文哲周邊產品。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣民眾黨創黨大會，場外音地大帝撕毀柯文哲周邊產品。（圖／記者季相儒攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，6日中午於台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會。不過於此同時，場外除聚集了台灣國與台聯黨抗議，前柯粉、網路名人「音地大帝」也發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，甚至有一名70多歲的周先生怒撕自己之前與柯文哲的合照，表示「這一生最大的錯誤就是支持過柯文哲」，自己會後悔一輩子。

柯文哲6日中午舉行「台灣民眾黨」創黨大會，場外也聚集了許多柯粉、柯黑「對尬」，由柯粉轉向柯黑的網紅「音地大帝」姚介祥率領柯黑於會場外輪流發言「告別柯文哲」，並當場撕毀欲拋棄的柯文哲周邊產品；柯粉俱樂部則發起「你丟！我撿！找回良心送愛心」活動，表示這是一場資源循環、永續經營的「絕版夢幻逸品的交流分享會」。

「音地大帝」當場撕毀包括柯文哲「白色的力量」等書，並拿出剪刀銷毀與柯文哲有關的競選帽子與旗幟，並自備專用垃圾袋全數扔進。他表示，還有許多由柯粉轉柯黑的民眾主動拋出不要的周邊商品，因不願曝光而請他代為銷毀。

「音地大帝」還諷刺柯文哲，「經過一段漫長的惺惺作態，柯文哲總算不顧市長任期還有三年半的責任，忍不住要宣布組黨選總統囉」。

▲▼台灣民眾黨創黨大會,音地大帝剪掉柯文哲相關競選紀念品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨創黨大會，場外音地大帝剪掉柯文哲相關競選紀念品。（圖／記者屠惠剛攝）

一旁則還有一位70多歲的周先生，高舉綁上自己與柯文哲合照的掃把，當場將照片剪為兩半，痛批「這一生最大的錯誤就是支持過柯文哲」，自己會後悔一輩子。他說，自己居住在新北市新店區，過去為了幫柯文哲拉票還跨區跑到台北市文山區景美一帶，呼籲大家市長支持柯文哲，現在市長做一半卻要跑去選總統，「真的是個垃圾」。

周先生重批，柯文哲講話口無遮攔、沒有經過腦袋，「該講的講，不該講的也講」，市長做一半卻要跑出來選總統，建議他不要出來丟人現眼，「真是個垃圾」，呼籲大家認清現實，將柯文哲與今天被剪掉的照片一起「丟掉」。

▼台灣民眾黨創黨大會，場外音地大帝撕毀柯文哲周邊產品。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會,音地大帝剪掉柯文哲相關競選紀念品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會場外音地大帝撕毀柯文哲周邊產品。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：柯文哲,台灣民眾黨,音地大帝,柯黑

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