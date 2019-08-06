柯文哲創黨成立大會　台灣國踼館怒嗆：東施效顰消費蔣渭水

▲台灣國抗議民眾今天到柯文哲創黨現場外抗議。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

今天6日台北市長柯文哲在台大醫院會議中心舉辦台灣民眾黨成立大會，但深綠陣營包含台灣國等團體如影隨形到場抗議，台灣國辦公室主任陳峻涵率領反對者上門踢館；陳峻涵不但質疑柯文哲利用上班辦公時間舉辦台灣民眾黨創黨大會、也揶揄「台灣民眾黨」應該歡迎台灣民眾參加，怎麼還限定創黨黨員？

▲台灣國抗議民眾今天到柯文哲創黨現場外抗議。（圖／記者黃彥傑攝）

台灣國辦公室主任陳峻涵表示：回顧台灣歷史、「台灣民眾黨」是蔣渭水醫師在日治時期所成立，他號召台灣民眾團結抵抗日本的高壓殖民統治，所以才在民眾心中留下了「同胞愛團結.團結真有力」的歷史名言。

陳峻涵指出，柯文哲市長同為醫師，但留給民眾的深刻印象卻是「兩岸一家親」來遙相呼應中共習近平的「共築中國夢」，加上柯文哲醫師一向的親中媚共，與蔣渭水醫師的高風亮節相比真有天壤之別。而今柯市長東施效顰，除了消費了蔣醫師，更侮辱了「台灣民眾黨」的黨名，陳峻涵現場甚至怒嗆：「蔣醫師的後代要柯市長死遠一點。」

陳峻涵並質疑：「台灣民眾進入創黨大會會場會被警察架走」抗議民眾並現場齊呼口號：「台灣民眾不要柯萊兒、台灣民眾不要器官仲介者、柯文哲不要消費蔣渭水」現場抗議民眾情緒火爆、警方增援警力戒備中。

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