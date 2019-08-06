柯文哲創黨大會場外柯黑砲火猛　台聯黨怒嗆：要選總統先辭市長

▲柯P舉行「台灣民眾黨」創黨大會，數十名柯黑在外圍抗議！警方則在場密切監控。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、孫于珊／台北報導

台北市長柯文哲6日中午在台大醫院國際會議中心，舉行「台灣民眾黨」創黨大會，警方一早就在台大會議中心對面規劃陳抗區，並準備攔截網，防抗議群眾丟擲物品。獨派團體台灣國、台聯黨等則陸陸續續到場，紛紛發起活動各別苗頭！

據了解，警方規劃了意見表達區，將不同意見的團體做區隔，而警力佈署將視現場狀況彈性規劃，目前因室內集會，外面部署的警力僅30人監控抗議團體，另外交通部陳抗現場約200警力，行政院、總統府周遭機動警力數約20名。

▲台灣國怒嗆柯P「不要消費蔣渭水」！（圖／記者黃彥傑攝）

屬於柯黑的台灣國辦公室先到場舉行「柯文哲不要消費蔣渭水」記者會，痛批柯文哲選在自己生日當天舉辦關乎公眾利益的台灣民眾黨創黨大會，是充分展現其威權的個人英雄主義，讓創黨黨員們成為柯P的個人陪襯，難怪有人戲稱其為「柯粉黨」。

台灣國辦公室主任陳峻涵更誓言要衝進去會議中心，同時也帶領同仁舉牌高喊：台灣民眾「不要器官捐贈者」、「不要共築中國夢」、「不要兩岸一家親」、「不要柯萊兒」、「台灣民眾歡迎一邊一國」、「台灣民眾要嚴查五大弊案」等。

而台聯黨也開宣傳車到場抗議，用大聲公怒嗆柯文哲「要選總統，先辭市長」，主張北、高市長應重選！

▼台聯黨開宣傳車到場抗議，要求柯P「要選總統，先辭市長」！。（圖／記者黃彥傑攝）

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