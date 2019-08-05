Note 10採Exynos 9825七奈米處理器？官方推特上洩端倪

▲根據官方推特所釋出的影片，似乎暗指Note 10將採用七奈米製程的Exynos 9825處理器。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

再過三天，新一代的Note系列手機Galaxy Note 10即將在紐約亮相，雖然從外觀一路到硬體配置上的傳聞早就滿天飛，不過在處理器方面似乎出現了更進一步的消息；先前外界大多認為Note 10將會採用與S10一樣的Exynos 9820處理器，不過日前三星官方推特卻釋出了一段影片暗示，Note 10將會採用更進階的Exynos 9825平台。

先前傳出的版本，指稱Note 10將可能採用高通Snapragon 855或三星自家的Exynos 9820八核心處理器。

Exynos 9820晶片採用的是八奈米製程，而若是Note 10所搭載的處理器，真如官方推特所暗示的「Evolved（進化）」、「Next-level」，那麼將意味著三星的手機將可能採用七奈米製程的Exynos 9825處理器。