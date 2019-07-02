三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子確認將於美國時間8月7日線上發表新一代旗艦機Galaxy Note10，時間點跟日前外媒宣布的相同，台灣官方也同時宣布將於8月8日凌晨4點，同時連線發布新一代旗艦，這也正意味著消費者很快地將於8月底就可以買到新機。

日前CNET引述知情人士說法，指出三星將於2019年8月7日舉辦Unpacked 2019活動，地點同樣選在布魯克林巴克萊中心，如今正式宣佈的時間與外媒說法一致，至於地點目前尚未公開，僅提到是線上發表，發表的新品不意外的話就是Galaxy Note 10。

▲日前外媒爆料，三星將於紐約巴克萊中心舉辦Note 10發表會。（圖／記者洪聖壹攝）

關於Samsung Galaxy Note 10的新機傳聞包括外觀設計上將沿用S10的設計，也有粉絲期待的S-Pen設計，不過開孔屏(Infinity-O display)的設計從原本的正面螢幕右上方，改為正上方。

此外，Note 10的拍攝效能將有大幅度精進，設計上改為P20 Pro首見的垂直排列，拍攝規格傳聞將採用一顆1200萬畫素的主鏡頭、1200萬畫素的長焦鏡頭跟一顆1600萬畫素的超廣角鏡頭，還有拍攝人像模式專用的感應模組。在硬體效能上，沒意外的話，該款手機將具備5G通訊能力，採用的是高通Snapragon 855或三星自家的Exynos 9820 行動平台，記憶體為12GB，電池容量可能為4500mAh，傳聞將採用其最新發表的USB-PD 3.0的100W快充模組。

三星電子去年8月在紐約發表新一代旗艦機Galaxy Note 9，實際上產品於8月24日在台灣與全球同步上市，只是當時發表的Galaxy Home智慧音箱、Charge Due無線充電版等周邊產品並未同步登台，無論如何，這都意味著新一代旗艦將於8月底登台，上市時間也將比其最大對手Apple公司還要早2週以上。