　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子確認將於美國時間8月7日線上發表新一代旗艦機Galaxy Note10，時間點跟日前外媒宣布的相同，台灣官方也同時宣布將於8月8日凌晨4點，同時連線發布新一代旗艦，這也正意味著消費者很快地將於8月底就可以買到新機。

日前CNET引述知情人士說法，指出三星將於2019年8月7日舉辦Unpacked 2019活動，地點同樣選在布魯克林巴克萊中心，如今正式宣佈的時間與外媒說法一致，至於地點目前尚未公開，僅提到是線上發表，發表的新品不意外的話就是Galaxy Note 10。

▲日前外媒爆料，三星將於紐約巴克萊中心舉辦Note 10發表會。（圖／記者洪聖壹攝）

關於Samsung Galaxy Note 10的新機傳聞包括外觀設計上將沿用S10的設計，也有粉絲期待的S-Pen設計，不過開孔屏(Infinity-O display)的設計從原本的正面螢幕右上方，改為正上方。

此外，Note 10的拍攝效能將有大幅度精進，設計上改為P20 Pro首見的垂直排列，拍攝規格傳聞將採用一顆1200萬畫素的主鏡頭、1200萬畫素的長焦鏡頭跟一顆1600萬畫素的超廣角鏡頭，還有拍攝人像模式專用的感應模組。在硬體效能上，沒意外的話，該款手機將具備5G通訊能力，採用的是高通Snapragon 855或三星自家的Exynos 9820 行動平台，記憶體為12GB，電池容量可能為4500mAh，傳聞將採用其最新發表的USB-PD 3.0的100W快充模組。

三星電子去年8月在紐約發表新一代旗艦機Galaxy Note 9，實際上產品於8月24日在台灣與全球同步上市，只是當時發表的Galaxy Home智慧音箱、Charge Due無線充電版等周邊產品並未同步登台，無論如何，這都意味著新一代旗艦將於8月底登台，上市時間也將比其最大對手Apple公司還要早2週以上。

ET快訊
朴有天吸毒罪名成立！一審判10個月　法院外粉絲崩潰大哭
滑水道俯衝「泳褲掉」沒發現！Apple走光急遮..已經被看到
法國蜜月10天！台積電新婚夫有「奇怪鑰匙」她跟蹤門外聽聲音心

關鍵字：三星,samsung,Note 10

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

快訊／三星官網釋出Note 10邀請函　8/7於紐約發表

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

新iPhone實機外流！　史上最醜「方形3鏡頭」影片大曝光

美研究人員開發移動感測器　可時時追蹤員工表現

12年前上市iPhone初代機！薄螢幕易碎「沒鍵盤崩潰」…網友外媒全看衰

今秋上線！蘋果高管：Apple TV +內容重質不重量

Android界的AirDrop！Google將推Fast Share應用　共享文件更便捷

打造自己的諾亞方舟！華為「2012實驗室」鑽研5G通訊技術

MacBook Air主機板爆出瑕疵！蘋果低調發信「免費換」…查詢網址看這裡

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

《怪奇物語》第三季終於要開播　來！一起溫習前2季～秒看懂

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔人：摸我~

三星新旗艦Galaxy Note 10於8月7日發表、擬8月底上市

快訊／三星官網釋出Note 10邀請函　8/7於紐約發表

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

新iPhone實機外流！　史上最醜「方形3鏡頭」影片大曝光

美研究人員開發移動感測器　可時時追蹤員工表現

12年前上市iPhone初代機！薄螢幕易碎「沒鍵盤崩潰」…網友外媒全看衰

今秋上線！蘋果高管：Apple TV +內容重質不重量

Android界的AirDrop！Google將推Fast Share應用　共享文件更便捷

打造自己的諾亞方舟！華為「2012實驗室」鑽研5G通訊技術

MacBook Air主機板爆出瑕疵！蘋果低調發信「免費換」…查詢網址看這裡

代表新黨選總統　楊世光：支持兩岸統一

雙城論壇走出上海　柯文哲談經貿、會台商走出新格局

夏天防中暑！醫破「多喝水3大迷思」：戶外前O小時內要補充

前國有財產局長涉嫌包庇劉政池蓋豪宅　二審改判5年2月

爆懷了富商種！　范冰冰「親回凸肚懷孕」真相：正在反省中…

膝蓋退化、雙腳無力怎麼辦？　醫教4招改善

男子酒後逆向騎車遭警攔　酒測值1.05心虛逃跑終遭逮

勇士不跟進報價貝爾轉戰灰狼　3年1500萬美元續留魯尼

援交初體驗！男大生遭「黑道恐嚇」嚇爆狂奔買5萬點數　超商客人全笑歪

失智翁迷失滂沱大雨中　警「人臉辨識系統」找到回家路

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

3C家電熱門新聞

iPhone影片外流　最醜3鏡..

羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔..

12年前上市iPhone初代　..

華為P30 Pro組件成本曝光..

蘋果傳推陸特規版iPhone　..

小米9T官方拆解版出爐　「搏命..

Google Maps新功能　..

微軟雙螢幕Surface產品曝..

Instagram限時驚喜　新..

BTS防彈少年團親筆創作BT2..

DeepNude不堪流量與爭議..

AI應用引發爭議！將照片中的女..

MacBook Air 201..

小米CC9 Mimoji抄襲i..

更多熱門

相關新聞

三星Note 10將於8/7在紐約發表

三星官網稍早在官網釋出了「Samsung Galaxy UNPACKED 2019: The Next Galaxy」邀請函，確認今年Note新機將在美國時間8月7日於紐約發表；此次的新機強調，將會把Galaxy的生態系統連接性提升到新一層次水準。

3C超級品牌日 三星、蘋果限時狂降

詐欺鴛鴦「拐機」　9條通連累3子女

三星翻轉中階機A80六月底開賣

第二代Galaxy Fold傳開發中　螢幕更大且配有S Pen

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！本周全台防豪大雨

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Ruby確診登革熱！現況曝光「像浮屍」

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆轉

張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！

《炮仔聲》陳冠霖「金毛痞子」角色身分曝光　

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面