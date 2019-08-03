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首度曝光！三星Note 10突洩保護殼諜照　珊瑚紅版本吸睛

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▲外媒曝光三星Galaxy Note 10掀蓋式保護殼配件的最新諜照，「珊瑚紅」款相當吸睛。（圖／翻攝自winfuture.de）

▲外媒曝光三星Galaxy Note 10掀蓋式保護殼配件的最新諜照，「珊瑚紅」款相當吸睛。（圖／翻攝自winfuture.de）

記者林淑慧／台北報導

三星Galaxy Note 10下週四（8日）即將在紐約登場，外媒Winfuture首度曝光「LED-View-Cover」掀蓋式保護殼配件的最新諜照，除了基本款的黑、白兩色之外，「珊瑚紅」配色大膽，也相當吸睛。

依據外媒Winfuture資訊，三星Galaxy Note 10的保護殼上蓋，在右側邊欄採條狀式透明設計，方便使用者觀看手機的來電通知、時間訊息，當有來電或通知訊息時，保護殼上蓋則會閃爍LED燈光，提醒使用者，設計頗具巧思。

另外，外媒日前也傳出三星Galaxy Note 10除了原有的黑色與漸變銀色外，還出現了粉紅色版本渲染圖，在設計和規格方面與其他顏色版本手機一樣，但外部採用獨特的粉紅色調；這款粉紅色Galaxy Note 10上的S-Pen也是走匹配手機背蓋的顏色設計。

值得注意的是，WinFuture認為，粉紅色版本Note 10未來可能只有部分國家會推出，而黑、銀色則是全世界都會販售；再者，外傳Note 10有著Note 10+版本存在，目前也尚未能確認Note 10+版本會不會有這樣的粉嫩配色。

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關鍵字：三星,Note 10

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