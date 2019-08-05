影／鐵齒爸愛撿石頭「3樓地板每天怪」嚇到丟掉　換下一步！女兒：我暈倒

記者陳俊宏／綜合報導

「有人愛撿石頭嗎？」一名女網友分享爸爸很愛撿各式各樣的石頭，結果家中三樓每天出現怪異的景象，「鐵齒的爸爸只好乖乖聽媽咪的話，把石頭都丟掉。」結果爸爸換瘋另一個東西，讓她直呼「我暈倒！」

▲您會撿外面的石頭嗎？（圖／達志／示意圖）

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原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，很多人都說外面的東西不要亂撿，但爸爸才聽不下去，常到河堤橋下撿一堆奇形怪狀的石頭，就這樣都放在家中三樓。

原PO表示，「不知道什麼時候開始，晚上家裡的三樓變得非常熱鬧，可是三樓沒有人，只有神明廳和儲藏室，每天早上上去看，地上都是滿滿的香灰跟一堆大大小小的腳印，原來晚上大家在樓上開party。」

▼原PO表示，爸爸很愛撿奇形怪狀的石頭回家。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「看到這些腳印，鐵齒的爸爸只好乖乖聽媽咪的話，把石頭都丟掉」，原PO指出，有人說那邊的河堤因之前發生土石流 ，有很多屍體順著河床沖下來，「看來爸爸帶回來的不只是石頭，還有好多好朋友...」

對此，有網友留言，「通常這種香灰留腳印的情況，不是都會拍照記錄下來嗎」；原PO回，以前還沒有智慧型手機。另一人說，「石頭丟掉後還有出現腳印嗎」；原PO回「我只知道娘有整棟灑柳枝水」；該網友再問「說不定是阿娘的腳印，故意嚇阿爹用的」；原PO回「不可能，我們家沒有小孩，上面的腳印有很多不一樣大小的。娘自己都嚇慘了。」

有人表示，「有聽說過海邊石頭不能亂撿！在海邊也不能亂扔石頭」；原PO回，結果爸爸現在換瘋漂流木，「我暈倒」，幸好目前沒事。

其他人留言，「我也喜歡撿石頭而且還擺在大門外，沒有你們那些煩惱」、「朋友家也是撿一堆，家裡不是很平靜，請他跟家人處理掉了」、「我爸爸以前很愛撿石頭，有時候我會陪他去，不要小看那些石頭，以前賣很好的價錢喔」。

▼有網友說，「有聽說過海邊石頭不能亂撿！在海邊也不能亂扔石頭。」（圖／達志／示意圖）