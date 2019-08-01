鬼門開「00：08」來電！OL睡醒一看「車禍去世那位...」秒抖　同事也嚇壞

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

今天農曆7月鬼門開，一名女網友今早發現，凌晨12點多時有人打給她，但仔細一看大頭貼照片，她瞬間背脊發寒，心想「他不是之前車禍意外去世了？」對此，許多網友建議打回去，直言「弄清楚才不會疑神疑鬼」；也有人碰過類似情況，表示可能是續用號碼。

女網友在「靈異公社」發文表示，凌晨12時08分，一位前同事打Line電話給她，由於睡覺時她習慣轉成靜音，所以並沒有接到，「隔天早上醒來看Line時，還在想說這是誰？結果打開大頭貼一看，瞬間挫了一下，呃...因為那位同事之前車禍意外去世了」。

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女網友直言，在印象中，她和對方只有臉書好友，並沒有加Line，也沒留過電話，這讓她滿頭問號，「所以到底是？我到現在完全不敢回Line」，而另一位同事在聽完來龍去脈後，也嚇得不輕。

▲也許只是有人續用號碼。（圖／翻攝自靈異公社）

網友們看完紛紛回應，「提早放假，想到好友，聯絡一下，對妳無害」、「可能要和妳說威力彩號碼」、「他要告訴妳，明天開始放假了」、「會每天打給你，打到接為止」、「鼓起勇氣撥回去」、「打來聊聊天」。

另外，po文也釣出有經驗的人，要她別想太多，「可能是有人續用號碼，然後撥電話看看這個人（你）是不是認識的。我有一個同學過世了，我捨不得刪掉，後來發現有別人使用那個帳號了」、「別想太多，可能朋友往生後手機號碼註銷，電信公司把號碼轉售給別人，我的Line裡一堆朋友換新門號後，舊門號被電信公司轉賣，系統自動加好友（因為雲端裡有舊門號），像我媽往生5年了，門號也被轉賣」。

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